Power Dot : le spécialiste des bornes de recharge vient de lever 150 millions d'euros

⏰ Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Le marché des véhicules électriques prend de plus en plus d'importance partout dans le monde, obligeant les différents pays à s'organiser pour pouvoir proposer des stations de recharge dans des endroits stratégiques. Et pour le coup, certains acteurs du marché ont réussi à tirer leur épingle du jeu en anticipant la demande croissante.



C'est le cas de la société Power Dot, spécialiste des bornes de recharge, qui vient d'annoncer aujourd'hui avoir levé 150 millions d'euros.

Il faut dire que Power Dot a vu grand, et ne cesse de s'attaque aux différents marchés : en 2020, la firme portugaise a notamment mis les pieds en France, déployant ainsi 450 stations de recharge, soit 2500 bornes. Déjà présente en Belgique, en Luxembourg, au Portugal, en Espagne et en Pologne, Power Dot veut se servir de cette levée de fond pour accélérer "son déploiement en France avec un objectif d'au moins 7.000 points de recharge rapides sur le territoire."



Dans son communiqué, Power Dot indique que sur les 100 000 bornes visées fin 2021, seules 60 040 ont été installées. Cette levée a été réalisée auprès d'Antin Infrastructure Partners qui obtient par la même occasion une position de co-contrôle auprès de Power Dot.



Luis Santiago Pinto, cofondateur et PDG de Power Dot, a déclaré :

La recharge à destination est l'un des segments dont la demande croît le plus rapidement, et c'est aussi celui où les besoins en recharge rapide sont les plus forts. Avec un fort soutien politique visant à interdire la vente de véhicules à combustion interne dans l'UE d'ici 2035, les VE devraient représenter environ 50 % de la production de voitures particulières d'ici 2030. En partenariat avec Antin, Power Dot est prêt à capitaliser sur ces vents forts qui créent un marché important pour la recharge des VE.

Jose Sacadura, cofondateur et directeur général de Power Dot, ajoute :

Au cours des dernières années, Power Dot a déployé avec succès son modèle à travers l'Europe. Compte tenu des résultats probants d'Antin en matière de mise à l'échelle de plateformes et de sa forte approche industrielle, nous avons trouvé le bon partenaire pour nous soutenir dans l'accélération de l'expansion de notre réseau paneuropéen.



