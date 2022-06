Apple et Simplon.co lancent une formation en alternance de développeur iOS !

Les métiers du numérique continue de progresser à une vitesse folle, particulièrement ceux autour du mobile. Du coup, Apple et Simplon s'associent de nouveau, mais pas pour de "simples" formations. En effet, le constructeur américain et l'organisme de formation viennent de lancer la première formation en alternance ouverte à tous sans obligation de diplôme pour apprendre à créer une appli de A à Z sur iPhone. Voici ce qu'il faut savoir avant de s'engager.

Découvrez le "Advanced Apple Foundation Program"

Ce nouveau programme, intitulé "Advanced Apple Foundation Program", démarrera en septembre 2022 dans les locaux de Simplon.co à Montreuil, un programme d’apprentissage conçu par des ingénieurs logiciel d’Apple et des experts en éducation. Nous saluons d'ailleurs notre ami Mickaël Mas qui a pas mal contribué à la formation Swift et SwiftUI chez Simplon.



Dans le détail, la première formation française en partenariat avec Apple se découpe comme ceci :

3 mois de formation intensive à Montreuil (à partir de septembre 2022);

Suivis de 18 mois en alternance (à partir de janvier 2023.

Ensuite, si vous arrivez au bout, ce parcours vous permettra d'obtenir un diplôme professionnel reconnu par l'État équivalent Bac+3 ou +4 et intitulé "Concepteur Développeur d'Applications" (titre RNCP de niveau 6). Ces certifications sont publiées au Répertoire national des certifications de France Compétences.

Voici la liste des compétences acquises :

Maquetter une application

Développer une interface utilisateur de type desktop

Développer des composants d’accès aux données

Développer la partie front-end d’une interface utilisateur web

Développer la partie back-end d’une interface utilisateur web

Concevoir une base de données

Mettre en place une base de données

Développer des composants dans le langage d’une base de données

Collaborer à la gestion d’un projet informatique et à l’organisation de l’environnement de développement

Concevoir une application

Développer des composants métier

Construire une application organisée en couches

Développer une application mobile

Préparer et exécuter les plans de tests d’une application

Préparer et exécuter le déploiement d’une application



La formation accueillera une vingtaine d’apprenants par promotion, sans distinction d'expérience ou de formation initiale. Frédéric Bardeau, Président co-fondateur de Simplon.co, a souligné :

Nous sommes fiers d’ouvrir cette première formation en alternance en France pour devenir développeur iOS et répondre ainsi aux besoins de recrutement du secteur du numérique qu’à la nécessité d’une plus grande diversité de profils, source de richesse pour les entreprises.

L'expérience de Simplon

Cette formation en alternance s'appuie sur l'expérience de Simplon qui a déjà déployé des formations d'initiation au développement d'applications mobiles iOS depuis 2019. D'une durée de 4 semaines, cette initiation permet aux apprentis de découvrir toutes les étapes de la création d’applications mobiles et l’écosystème d’Apple. Les personnes partent de l’identification des besoins des utilisateurs jusqu’à la réalisation d’un prototype d’une application mobile iOS avec Swift, en passant par la définition de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire le design.



Près de 2000 personnes ont été formées depuis 2019 dont 35% de femmes. Et si iOS ne vous botte pas, Simplon a adapté de nouvelles formations clés en alternance aux métiers qui recrutent : Intelligence artificielle, Cybersécurité, systèmes et réseaux, Devops ou encore Cloud.



Si cela vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à foncer sur le site officiel : simplon.co.