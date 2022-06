Un billet numérique sur smartphone sera obligatoire pour Ed Sheeran au Stade de France

Les débordements qui ont eu lieu pendant la finale de la Ligue des Champions il y a 1 mois au Stade de France ont choqué énormément de monde en France, mais aussi à l'international. Face à cet échec impressionnant, les événements à venir vont tout faire pour esquiver ce problème de faux billets qu'a mis en avant à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ça va commencer dès le 29 juillet avec une billetterie entièrement numérisée pour le concert d'Ed Sheeran.

Un billet sur smartphone pour éviter la fraude

Comme de nombreux anglais, Ed Sheeran a été scandalisé des agressions et vols très violents qui ont eu lieu à l'extérieur du Stade de France avant et après la rencontre qui a opposé le Real Madrid et Liverpool en finale de Ligue des Champions. Face à cet incident d'une grande ampleur, Ed Sheeran a eu ressenti une certaine angoisse, puisque l'artiste doit se produire en concert au Stade de France le vendredi 29 juillet et samedi 30 juillet prochain. Deux dates qui sont prévues depuis plus d'un an et où beaucoup de billets ont déjà été vendus.



Selon un récent rapport du Parisien, Ed Sheeran aurait longuement discuté avec la production de l'événement, des solutions auraient été trouvées pour éviter de se retrouver face au même fiasco. La production s'est associé avec un expert du secteur de la billetterie : Secutix. Comme son nom l'indique, cette société a imaginé un procédé sécurisé pour réduire considérablement la falsification des billets.

Le système est simple : les personnes qui participeront à l'un des deux concerts d'Ed Sheeran au Stade de France fin juillet devront obligatoirement posséder un iPhone ou un smartphone sous Android. La production du "+-=÷x Tour" a validé avec Secutix un dispositif de billets numérique sur mesure.

Comment cela va fonctionner ?

Normalement, quand vous achetez un billet pour assister à un concert, vous recevez toujours une version papier par courrier postal. Cependant, pour le concert d'Ed Sheeran au Stade de France, tout se passera directement depuis une application iOS et Android. En effet, les fans d'Ed Sheeran seront invités à télécharger (via l'envoi d'un mail) une app sur leur smartphone pour obtenir leur billet, cette application aura un mécanisme sécurisé qui affichera un QR Code dynamique pour faire en sorte que celui-ci ne fonctionne qu'en cas de détection de l'appareil et du bon numéro de téléphone.



Si un smartphone réalise une capture d'écran, celle-ci sera entièrement noire, l'app va utiliser la même technique qu'exploite des services de streaming comme Netflix qui veulent éviter que leurs contenus sortent de leur application.



Le mail que recevront les fans sensibilisera quant à l'importance de se présenter à l'entrée du Stade de France avec un smartphone ayant de la batterie, l'excuse "je n'ai plus de batterie pour montrer mon billet numérique" ne marchera pas et l'entrée sera impossible.

Autre détail, le consortium du Stade de France se protège en cas de plainte en déclinant "toute responsabilité en cas d'impossibilité de visualiser le billet via l'application mobile ou le smartphone dans les conditions générales de vente".



À voir maintenant si l'organisation sera meilleure... En même temps, ça reste difficile de faire pire que ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et dans les actualités !