Unread 3.0 synchronise vos flux RSS en un seul endroit

Si vous avez besoin de vous tenir au courant des dernières informations sur Internet sans parcourir vos sites préférés un à un, vous connaissez probablement déjà la norme RSS. Unread s'appuie sur ce format de fort belle manière, notamment grâce à une belle typographie, une navigation confortable basée sur les gestes et une variété de thèmes de couleurs. Et avec Unread 3, le service est meilleur que jamais grâce à l'intégration d'un tout nouveau système de synchronisation.

Unread Cloud est arrivé

Ce service de synchronisation, baptisé Unread Cloud, a été conçu spécialement pour Unread 3. Il est disponible gratuitement et il vous suffit de créer un compte en utilisant "se connecter avec Apple". Une fois cela fait, sélectionnez ou ajoutez vos flux RSS préférés et le tour est joué. Unread Cloud se chargera de récupérer les données et de la synchronisation, afin que vous soyez toujours à jour sur plusieurs appareils, quel que soit l'endroit où vous lisez vos flux. Cela a l'avantage d'économiser de nombreux appels réseaux à votre iPhone ou iPad, puisque vous obtiendrez les dernières informations avec une simple requête. C'est le serveur qui se charge de tout cela et votre batterie vous dit merci.

Créez ou connectez-vous à un compte Unread Cloud sur tous vos appareils via Connexion avec Apple. Avec un compte Unread Cloud, nos serveurs récupèrent les articles des flux, et votre appareil récupère ces articles sur nos serveurs. Cela permet de rafraîchir rapidement votre compte, de réduire l'énergie de la batterie et la bande passante requise par votre appareil, et de garantir que vous ne manquerez aucun article lorsque votre appareil est hors ligne.

Mieux, Unread prend toujours en charge les gestionnaires de flux tiers tels que Feedly, Fever et Feedbin de manière transparente.



Mais la partie synchronisation n'est pas la seule amélioration d'Unread 3. Les modifications apportées à l'icône de l'application, l'amélioration des interactions avec la feuille de partage et les changements dans les paramètres rendent Unread encore meilleure.



Vous pouvez télécharger Unread 3 sur l'App Store dès maintenant - c'est gratuit avec un abonnement annuel qui débloque les fonctionnalités premium. Attention toutefois, Unread 3 nécessite iOS 15.5 et iPadOS 15.5 au minimum.

Télécharger l'app gratuite Unread: An RSS Reader