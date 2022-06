McAfee brade ses antivirus, VPN et bloqueur de publicités sur Amazon (iOS, Mac, PC...)

À l'approche du Prime Day, Amazon propose quelques remises sur les licences d'un an pour les antivirus, bloqueur de publicité et VPN de McAfee. L'avantage, c'est qu'après l'achat, vous pourrez immédiatement obtenir votre lien et clé d'activation par mail. Profitez-en vite, ces petites remises ne vont pas durer longtemps...

McAfee brade ses protections sur Amazon

Vous êtes en quête d'un nouvel antivirus qui vous apportera une protection optimale ?

McAfee est l'un des meilleurs dans ce secteur, l'entreprise propose aujourd'hui toute son expérience acquise pendant de longues années dans des abonnements d'un an à des prix ultras compétitifs.

Que vous soyez sur Mac, iOS, PC, ChromeOS ou Android, vous pouvez bénéficier dès maintenant des promotions ci-dessous :

McAfee SafeConnect 2022 contient : 1 an d'abonnement VPN Bloqueur de publicités Installation possible sur 5 appareils différents Mise à jour régulière pour maintenir une sécurité optimale À seulement 9,49€ au lieu de 12,99€ (-27%)

contient : McAfee AntiVirus Plus 2022 contient : 1 an d'abonnement Antivirus premium avec une protection contre les menaces les plus récentes Avertissement des sites dangereux avant l'accès Support client gratuit par téléphone, chat ou en ligne Installation possible sur 10 appareils différents À seulement 9,49€ au lieu de 9,99€ (-5%)

McAfee Total Protection 2022 (pack 1) contient : 1 an d'abonnement Antivirus premium Avertissement des sites dangereux avant l'accès Protection de votre identité sur internet (surveillance du Dark Web incluse pour être prévenu quand des informations sensibles vont appartenant ont fuité) VPN Gestionnaire de mots de passe Contrôle parental Installation possible sur 5 appareils différents À seulement 12,14€ au lieu de 12,78€ (-5%)

contient : McAfee Total Protection 2022 (pack 2) contient : 1 an d'abonnement Antivirus premium Protection de votre identité sur internet (surveillance du Dark Web incluse pour être averti quand des informations sensibles vont appartenant ont fuité) Avertissement des sites dangereux avant l'accès Protection de votre identité sur internet (surveillance du Dark Web incluse pour être averti quand des informations sensibles vont appartenant ont fuité)

VPN Contrôle parental Installation possible sur 10 appareils différents À seulement 14,39€ au lieu de 15,15€ (-5%)

Pour la dernière promotion, il est possible de demander l'expédition du code d'activation par courrier postal, pour les autres cela se fait obligatoirement par l'envoi d'un mail dans la seconde qui suit votre validation de paiement.



L'antivirus McAfee a été primé à plusieurs reprises ces dernières années, c'est l'un des antivirus les plus performants en termes d'élimination de menaces et sa sécurité a été approuvé par les experts en cybersécurité SE Labs avec la note la plus élevée.

