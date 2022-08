GarageBand propose de nouvelles sessions remix avec Katy Perry et SEVENTEEN

Apple a publié une petit communiqué autour de son application GarageBand. Le constructeur américain propose en effet de nouvelles Remix Sessions avec Katy Perry et le groupe de K-pop SEVENTEEN, ainsi qu'une session d'accompagnement Today at Apple spécifique.

Katy Perry et Seventeen dans GarageBand

Les deux nouvelles Remix Sessions, disponibles en téléchargement gratuit dans l'application GarageBand pour iOS et iPadOS, comprennent une gamme de boucles, de sons et d'instruments qui permettent aux utilisateurs de donner leur propre style aux chansons "Harleys in Hawaii" de Katy Perry et "Darl+ing" de SEVENTEEN à l'aide de l'interface Live Loops, de Remix FX avec filtres et répéteurs, et plus encore.

En utilisant l'interface Live Loops de GarageBand pour remixer, n'importe qui peut rapidement réarranger et ajouter de nouveaux éléments aux chansons, tout en gardant le tempo et la tonalité synchronisés - aucune expertise en théorie musicale n'est requise. Remix FX permet une variété encore plus grande avec des filtres, des répétiteurs, et plus encore pour créer le drop ultime. Qu'il s'agisse de passer de la house au hip-hop ou de mélanger plusieurs genres, les utilisateurs de GarageBand peuvent laisser libre cours à leur créativité.

En outre, Apple lance aujourd'hui une session d'accompagnement Today at Apple intitulée "Music Skills : Remix Katy Perry" dans les Apple Stores du monde entier, au cours de laquelle des Retail Creative Pros apprendront aux clients à remixer "Harleys in Hawaii" à l'aide de GarageBand. Les clients peuvent s'inscrire pour participer à une session sur le site web "Today at Apple".

