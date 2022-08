Les abonnements à Xcode Cloud sont désormais disponibles pour les développeurs

Apple a annoncé que les développeurs peuvent souscrire des abonnements à Xcode Cloud, un service d'intégration et de livraison continue intégré à l'application Xcode. Apple a conçu Xcode Cloud pour fournir aux développeurs des outils basés sur le cloud pour créer des apps, exécuter des tests automatisés, fournir des versions aux testeurs et gérer les commentaires des utilisateurs. L’idée étant de libérer les machines des développeurs pour avancer sur leurs projets. C’est un concurrent direct à Jenkins, Bitrise et autre.

Xcode Cloud à partir de 15$

Xcode Cloud est disponible pour tous les développeurs depuis le mois de juin, après pratiquement un an de tests bêta, mais les abonnements ne pouvaient pas être achetés jusqu'à présent. Les développeurs peuvent choisir parmi quatre forfaits mensuels, dont le prix varie en fonction du nombre total d'heures de calcul nécessaires.

Xcode Cloud accélère le développement et la diffusion d'applications de haute qualité en réunissant des outils basés sur le cloud qui vous aident à créer des applications, à exécuter des tests automatisés en parallèle et à fournir des applications aux testeurs et à l'App Store.

25 heures de calcul par mois sont gratuites à l'heure actuelle, mais coûteront ultérieurement 15 dollars par mois. 100 heures de calcul par mois sont facturées 50 $/mois, 250 heures de calcul par mois sont facturées 100 $/mois, et 1000 heures de calcul par mois sont facturées 400 $/mois.



Apple indique que les développeurs peuvent commencer en configurant un flux de travail dans Xcode et qu'ils recevront 25 heures de calcul par mois gratuitement jusqu'à la fin de 2023. Comme mentionné ci-dessus, le prix de ce plan sera de 15 $ lorsque la période de lancement prendra fin.



Une heure de calcul est une heure de temps utilisée pour exécuter une tâche dans le cloud, comme la création d'une application ou l'exécution de tests. L'utilisation des heures de calcul peut être suivie dans App Store Connect et l'application Apple Developer. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site d'Apple.