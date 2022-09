L'application Philips Hue va fusionner avec Hue Sync (+ nouveaux produits)

Philips Hue fait sa rentrée, et on peut dire que le sac à dos est déjà bien chargé. Nouveaux produits, fusion d'applications ou encore automatisation anti-cambrioleur...

Philips Hue dévoile une tonne de nouveautés

Philips n'en a pas fini de nous éblouir avec sa gamme de luminaires "Hue". En ce premier septembre, jour de rentrée, la marque dévoile plusieurs nouveaux produits qui sortiront d'ici la fin d'année 2022. Lightguide, cordon de suspension, bougie à filament, découvrons tout cela ensemble.

Philips Hue Lightguide

Commençons par la vedette de cette présentation, la Philip Hue Lightguide. Présente sous trois formes différentes, grand globe, ellipse et triangulaire, cette ampoule au style moderne et au design contemporain sera capable de diffuser les seize millions de couleurs déjà présentes dans d'autres produits de la marque.



Philips met également en vente un cordon de suspension (49.99 €) et un support en métal (voir image) pour habiller votre pièce et suspendre vos Lightguide dans les airs. Deux produits vendus séparément. Disponible au Q4 2022 eu Europe, la Philips Hue Lightguide sera vendue entre 84.99 € et 99.99 €.

Philips Hue Filament

Avec son style vintage, la Philips Hue Filament propose de son côté un éclairage plus classique. Cette fois-ci, pas de millions de couleurs mais simplement une gestion parfaite de la couleur blanche et de la lumière chaude/froide.



Comptez 44.99 € l'unité ou bien 64.99 € le lot de deux ampoules. Ce produit sera disponible dès le 13 septembre.

Bande lumineuse dégradée Philips Hue Play pour PC

Elle était déjà disponible sur TV, voilà qu'elle va l'être sur PC. La bande lumineuse dégradée Philips Hue Play va enfin pouvoir se connecter à un ordinateur et ainsi offrir une immersion sans précédent pour les gamers. Elle est compatible avec les moniteurs 24/27 pouces, 32/24 pouces et même les modèles incurvés. L'installation est réalisable sur un deux ou trois moniteurs reliés les uns aux autres. Date de lancement pour le 13 septembre 2022.



Prix à l'unité :

24/27 pouces : 149.99 €

32/34 pouces : 169.99 €

3 écrans 24/27 pouces : 259.99 €

Prix avec le kit de démarrage :

24/27 pouces : 199.99 €

32/34 pouces : 219.99 €

3 écrans 24/27 pouces : 299.99 €

Philips Hue x Hue Sync

Entre octobre et décembre 2022, Philips va fusionner ses applications afin qu'elles ne fassent plus qu'une sous le nom de Philips Hue. Pour faire simple, tout le contenu présent dans l'application qui permet de gérer ses éclairages connectés via le boitier Philips Hue Sync sera disponible dans l'application principale. Ainsi, vous pourrez absolument tout contrôler au même endroit. Une demande de longue date des utilisateurs concernés, qui seront ravis d'apprendre la nouvelle.

Pour que votre configuration de divertissement immersif reste simple et conviviale, que vous jouiez ou regardiez simplement la télévision, l'application mobile actuelle de la boîte de synchronisation sera fusionnée avec l'application Hue au quatrième trimestre 2022. La fusion de l'application de synchronisation Philips Hue dans l'application principale Hue signifie les utilisateurs peuvent démarrer et terminer leur flux de divertissement complet, le tout en un seul endroit. L'application Hue est la nouvelle maison pour créer des zones de divertissement, configurer la boîte de synchronisation, contrôler la boîte de synchronisation ou activer des fonctionnalités telles que le contrôle vocal et infrarouge pour la boîte de synchronisation. L'application mobile de synchronisation - l'application distincte qui contrôle la boîte de synchronisation - sera progressivement supprimée des magasins d'applications.

Philips Hue Mimic

Cette toute nouvelle automatisation est conçue pour donner l'impression aux regards extérieurs qu'il y a toujours une personne présente chez vous, même si ce n'est pas le cas. L'automatisation simule un allumage des lumières organisé et répétitif, de sorte que les potentiels cambrioleurs pensent que la maison est constamment occupée.

La nouvelle automatisation de la présence Philips Hue Mimic dans l'application Hue donne l'impression que quelqu'un est toujours à la maison. Il est conçu pour protéger votre maison avec de la lumière et vous aider à avoir l'esprit tranquille lorsque vous êtes absent. Cette automatisation spécialisée allume et éteint automatiquement vos lumières aux moments où vous les utilisez habituellement et dans les pièces que vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner les lumières que vous souhaitez automatiser et choisir si les lumières s'allument ou s'éteignent en continu pendant la journée ou uniquement lorsqu'il fait noir dehors. Disponible début septembre 2022

Télécharger l'app gratuite Philips Hue