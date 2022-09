Utiliser des emojis rend plus cool d'après une étude

Voici une nouvelle étude dévoilée par Adobe qui démontre l'importance des émojis dans notre façon de communiquer en 2022. En plus d'être de plus en plus populaires, ils permettraient surtout de mieux se faire comprendre.

Les émojis c'est la vie !

En conversant avec de nombreuses personnes au quotidien, vous avez sûrement remarqué qu'il y a deux clans, à savoir ceux qui se servent des émojis et au contraire, ceux qui ne s'en servent jamais. Une deuxième catégorie qui se fait de plus en plus rare, et c'est justement ce que démontre le rapport Emoji 2022 publié par Adobe.



Dans ce rapport, on apprend tout d'abord que les émojis sont de plus en plus populaires. Rien d'étonnant pour vous qui avez certainement déjà reçu un message WhatsApp de votre grand-mère qui contenait un émoji. La suite est en revanche beaucoup plus intéressante.

Selon les 5 000 américains sondés, 73% pense que les personnes qui utilisent les émojis sont "plus cools, plus amicales et plus drôles" que celles qui ne s'en servent pas. De plus, 91% estime que l'utilisation d'émojis facilite la compréhension d'un message, étant donné que cela évoque une expression.



Enfin, même si c'est un peu plus complexe à quantifier, 60% d'entre eux déclarent que les émojis ont la capacité d'améliorer la santé globale mentale. On peut par exemple citer l'émotion procurée en vous lorsqu'une personne que vous appréciez vous envoie l'émoji cœur.



Pour rappel, voici les 31 nouveaux émojis qui arriveront en 2023 sur iOS.



N’hésitez pas à balancer votre emoji préféré dans les commentaires. 😉