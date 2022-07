Découvrez les 31 nouveaux emojis qui débarqueront sur iOS dès 2023

Les emojis sont aujourd'hui un excellent moyen pour exprimer ce que l'on ressent dans une conversation écrite, la majorité des utilisateurs, quel que soit leur âge les utilisent quotidiennement par messages ou sur les réseaux sociaux. Apple a toujours voulu apporter le catalogue le plus complet en emojis, bonne nouvelle, celui-ci devrait évoluer dès l'année prochaine.

Voici les 31 nouveaux emojis à venir

En 2022, nous avons quasiment un emoji pour tout, les expressions faciales, les objets, les activités, les animaux, les drapeaux... Cependant, Apple considère qu'il est toujours possible de faire mieux en proposant des emojis complètement nouveaux et en mettant à disposition différentes couleurs pour des emojis déjà disponibles.



La sélection de nouveaux emojis pour Emoji 15 est actuellement examinée par le Consortium Unicode. Parmi les nouveaux ajouts possibles figurent un cœur bleu clair, un cœur gris, le symbole Wi-Fi, un âne, un élan, un oiseau noir, une méduse, un pic à cheveux, une flûte, un éventail pliable, une jacinthe, un gingembre, une oie...

Les derniers ajouts à la série d'Emoji sont encore au stade de projet, ce qui signifie que chaque Emoji pourrait être retravaillé avant l'approbation finale. En septembre, le Consortium Unicode approuvera la liste des nouveaux emojis puis donnera le feu vert à Apple et Google pour une intégration dans leur système d'exploitation respectif.



Apple introduira probablement dès l'année prochaine les nouveaux emojis sur iOS, iPadOS, watchOS et macOS, on estime que cela pourrait se faire dans une version du type iOS 16.3.



