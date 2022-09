Larry Jackson quitte son poste chez Apple Music

Larry Jackson quitte son poste de directeur créatif mondial d'Apple Music d'après les informations de Variety. Le dernier jour d'un des responsables de la banche musicale est le lundi 19 septembre. Il a rejoint le géant de la technologie en 2014 après l'acquisition de Beats Music et Beats Electronics en mai de la même année pour 3 milliards de dollars, aux côtés des cofondateurs de Beats Jimmy Iovine et Dr. Dre.

Une perte importante pour Apple

Vétéran de l'industrie musicale qui a occupé des postes de direction chez RCA et J Records ainsi que chez Interscope, Jackson, qui est basé à Los Angeles, a apporté à Apple son carnet d'adresse et ses relations de longue date avec des stars de la musique comme Kanye West, Nicki Minaj, Lil Wayne et Drake.

Dans une interview de 2020, Jackson a déclaré à Variety :

Nous sommes numéro 1 dans le hip-hop. Des artistes comme Wayne, Drake, Travis, Future, Post Malone, Kanye se débrouillent tous très bien sur le service.

Il a joué un rôle clé dans le virage d'Apple pour devenir un poids lourd du streaming musical, ce qui comprenait le recrutement de Taylor Swift en tant que star dans les publicités d'Apple Music. En 2015, Taylor Swift a pris Apple à partie pour sa structure de redevances lors du lancement du service Apple Music. Défendant les intérêts des artistes, elle a réussi à convaincre la société d'offrir des paiements complets aux titulaires de droits pendant la période d'essai gratuite de la plateforme.



Jackson a joué un rôle central dans la popularisation du concept de radio animée par des artistes. Parmi ses réalisations, citons Queen Radio de Minaj, Televised Radio de Virgil Abloh, ZaZa World Radio de Kendall Jenner et Young Money Radio de Lil Wayne, qui a été saluée pour ses conversations percutantes avec des personnalités comme Dr Dre et autre Killer Mike.



Eddy Cue d'Apple déclarait en 2014, lors de l'acquisition de Beats :