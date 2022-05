Le directeur de l'Apple Car quitte (déjà) son job et file chez Luminar

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Nouveau coup dur pour Apple qui vient de perdre un autre membre de l'équipe du projet Titan qui travaille sur ses plans ambitieux de voiture électrique entièrement autonome. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Christopher Moore a quitté Apple après moins d'un an au sein de l'entreprise. Pour mémoire, avant de travailler à Cupertino, Moore était directeur de l'équipe Autopilot de Tesla.

Nouveau départ dans le projet Apple Car

Moore quitte l'équipe chargée des voitures autopilotées d'Apple pour rejoindre Luminar, une startup qui entend "construire l'avenir des transports". L'objectif de la société est de "rendre le transport autonome sûr et omniprésent" en permettant les "premiers déploiements réels d'autonomie et de fonctions de sécurité de nouvelle génération à l'échelle." Son patron, Austin Russel, était d'ailleurs comparé à Elon Musk fin 2020.



Chez Luminar, Moore dirigera l'équipe logicielle chargée de développer des fonctions de sécurité autonomes, qui seront intégrées à la technologie LiDAR de l'entreprise. Luminar a confirmé l'embauche cette prise de guerre, et a également expliqué qu'elle avait embauché des cadres supérieurs de Nvidia, Tesla et d'autres entreprises.

Le fondateur et PDG de Luminar, Austin Russell, a déclaré :

Avec une technologie qui définit l'industrie et maintenant près d'une douzaine de contrats commerciaux majeurs en main, Luminar est prêt pour sa prochaine phase de leadership alors que nous nous concentrons entièrement sur l'exécution. Nous attirons les meilleurs leaders mondiaux dans leurs domaines pour mettre en œuvre notre vision et concrétiser l'avenir des transports.

Moore est le dernier d'une longue série de départs de l'équipe d'Apple Car. L'année dernière, Ford a débauché Doug Field d'Apple. Field a travaillé chez Apple jusqu'en 2013, date à laquelle il a été embauché par Tesla pour aider à diriger la montée en puissance de la production du Model 3. Il a atterri de nouveau chez Apple en 2018 pour travailler sur le projet Apple Car avant de partir pour Ford en septembre. Il avait déjà travaillé chez le constructeur historique américain avant ses deux passages chez la pomme.



Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé qu'Apple a embauché Desi Ujkashevic, une figure de Ford depuis 31 ans, pour aider à diriger la partie sécurité de la future voiture autonome. Le vice-président de la technologie d'Apple, Kevin Lynch, serait à la tête de la majeure partie de l'équipe de l'Apple Car.



Pour mémoire, Apple veut lancer une voiture électrique dotée de capacités de conduite autonome d'ici 2025. Si tout se confirme, elle pourrait coûter plus de 100 000 dollars et ne compter ni volant ni pédale.