La fonction "canvas" de Slack facilitera le partage des ressources entre les équipes

Slack s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité appelée "canvas", qu'elle décrit comme une "surface" où les équipes peuvent "agrémenter, organiser et partager des ressources critiques pour la mission." Lorsqu'elle sera lancé l'année prochaine, Canvas pourrait remplacer les applications ou programmes externes que les équipes utilisent pour rassembler et partager des informations et des idées, comme Google Docs, les Wikis d'entreprise et autre Notion. C'est une sorte de concurrent de la future app Freeform d'Apple.

Comment ça marche Canvas ?

Les utilisateurs peuvent créer un nouveau canevas en choisissant l'option dans le menu déroulant à côté du nom de leur équipe Slack. Ils peuvent y intégrer des fichiers, ainsi que des liens, des listes de canaux, des vidéos, des flux de travail, des tâches à accomplir et d'autres ressources - tout ce dont les membres de l'équipe pourraient avoir besoin, afin qu'ils ne perdent pas un temps précieux à rechercher des informations.



La société imagine que canvas pourrait être utilisé par les équipes pour organiser des campagnes de marketing, pour partager des briefings avec tout le monde et pour intégrer les nouveaux employés. Les utilisateurs peuvent créer des canevas sans avoir à utiliser de code, et ils peuvent continuer à modifier les modèles existants au lieu d'en créer de nouveaux encore et encore.

© Slack

Les Huddles arrivent également

Slack a également commencé à déployer les nouveaux chats de groupe mis à jour avec les fonctionnalités promises en juin. Les "Huddles" offrent une capacité de chat audio pour les équipes au sein de Slack, mais cette mise à jour donne aux utilisateurs la possibilité de passer à la vidéo, ainsi. En optant pour un groupe vidéo au sein d'un canal, une fenêtre séparée s'ouvrira et les utilisateurs auront la possibilité de brouiller leur arrière-plan comme ils peuvent le faire dans d'autres applications de vidéoconférence telles que Zoom. Et oui, ils pourront utiliser les réactions des emoji dans les vidéo.



En outre, la fonctionnalité remaniée permet à plusieurs personnes de partager leur écran en même temps. Dans une session où plusieurs personnes partagent leur écran, elles peuvent utiliser des curseurs en direct et la possibilité de dessiner sur les écrans partagés comme aide visuelle. Toute information partagée lors d'un huddle, y compris les liens, les fichiers et les notes, sera automatiquement enregistrée dans un fil de discussion dans le canal ou le DM où il a été lancé. Ces fils de discussion peuvent être épinglés pour un accès facile et seront même consultables. S'ils sont publiés dans des canaux plutôt que dans des DM, même les utilisateurs qui ne font pas partie du huddle pourront les voir.



L'accès à ces fonctionnalités pourrait prendre un certain temps, mais Slack affirme qu'elles seront accessibles à tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Tablons sur début 2023 pour les canvas.

