Apple Music : les artistes peuvent maintenant personnaliser leur page de profil

Sur tous les services de streaming, vous retrouvez des profils pour vos artistes préférés, ils possèdent à chaque fois une image de type bannière représentant l'artiste, une courte biographie ainsi qu'un classement des musiques populaires, des derniers albums et des récents clips vidéos. Depuis la création d'Apple Music, les pages des profils des artistes sont toutes les mêmes, cette absence de personnalisation est enfin terminée.

Du changement !

Apple vient de révéler que les artistes et groupes peuvent dès maintenant ajouter une biographie personnalisée, ainsi que d'autres détails les concernant sur leurs pages de profil Apple Music. Que vous soyez un petit artiste pas encore populaire ou une star internationale, tout le monde est visé par ce changement majeur sur Apple Music.

Autre atout, la firme de Cupertino propose aussi aux artistes d'uploader les paroles de leurs derniers titres, dès qu'un nouveau morceau sera disponible, l'artiste pourra joindre de lui-même les paroles sans intervention des équipes d'Apple Music.



Toutes ces modifications peuvent se réaliser depuis l'application iOS Apple Music for Artists disponible gratuitement sur l'App Store, c'est l'endroit où les musiciens peuvent suivre les statistiques quotidiennes de leurs musiques disponibles sur Apple Music et iTunes. Il est également possible d'avoir des rapports complets sur les reconnaissances de Shazam.

Les artistes qui utilisent Apple Music for Artists ont reçu en début d'après-midi ce mail qui présente les nouveautés :

Du nouveau sur votre profil : L'image et la personnalité sont essentielles pour se connecter avec les fans et engager de nouveaux auditeurs. La nouvelle section Profil d'artiste permet aux artistes de prendre le contrôle de leurs profils Apple Music et de se connecter avec les fans dans leurs propres mots. Les artistes peuvent répondre à une série de courtes questions pour créer une biographie personnalisée qui s'affiche sur leur page d'artiste Apple Music. Les artistes peuvent également ajouter éventuellement leur ville natale (ou leur lieu d'origine pour les groupes), leur date de naissance (ou l'année de formation des groupes) et identifier les membres du groupe, les collaborateurs, les influences et les pronoms.

Ajoutez vous-même les paroles : Les paroles sont devenues une partie intégrante de la découvrabilité et de l'expérience d'écoute. Les artistes peuvent maintenant ajouter les paroles de leurs chansons pour apparaître à côté de leur musique dans Apple Music afin que les fans puissent lire les mots derrière les rythmes. Ajouter des paroles est aussi facile que de copier et coller des paroles formatées.

: Votre compte : Construire une grande équipe fait partie du succès de tout artiste. Les nouvelles autorisations dans la section Compte (anciennement Gérer) fournissent aux artistes un moyen facile de contrôler qui a accès à leur profil afin que leur équipe puisse passer à l'action et soutenir les sorties à venir et garder le contenu nouveau et frais. Les artistes peuvent également attribuer différents rôles à des personnes de leur équipe, en spécifiant les administrateurs, les analystes et les éditeurs de profil.

Construire une grande équipe fait partie du succès de tout artiste. Les nouvelles autorisations dans la section Compte (anciennement Gérer) fournissent aux artistes un moyen facile de contrôler qui a accès à leur profil afin que leur équipe puisse passer à l'action et soutenir les sorties à venir et garder le contenu nouveau et frais. Les artistes peuvent également attribuer différents rôles à des personnes de leur équipe, en spécifiant les administrateurs, les analystes et les éditeurs de profil. Vos statistiques : Les informations sur Apple Music for Artists se trouvent désormais dans un emplacement unique et facile d'accès sous Mesurer. Les artistes peuvent tracer leurs performances et surveiller les écoutes d'Apple Music, les auditeurs quotidiens moyens, les achats de chansons iTunes et les Shazams. Des informations intelligentes et des analyses détaillées aident les artistes à planifier les prochaines sorties, les dates de tournée et d'autres activités.

Cette nouvelle politique d'Apple Music pour les profils des artistes est à la fois bénéfique pour les professionnels comme pour les utilisateurs qui pourront profiter d'une expérience optimale lors de leur navigation au sein de l'application.

Attendez-vous à remarquer bientôt des profils différents de ce que vous avez l'habitude de voir.