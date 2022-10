Hier, Tim Cook a agité le drapeau à l'arrivée du Grand Prix de Formule 1 des États-Unis

Comme chaque humain sur cette planète, Tim Cook a aussi le droit à des moments de divertissements. Si le CEO d'Apple travaille énormément (ce qui est normal quand on est à la tête de l'une des entreprises les plus valorisées au monde), Tim Cook sait aussi profiter de la vie comme ça a été le cas ce week-end au Grand Prix de Formule 1 des États-Unis.

Tim Cook aperçu en direct à la TV

C'était l'événement du week-end aux États-Unis, le grand rendez-vous des fans de Formule 1 a réussi à réunir des millions de téléspectateurs à la TV. Alors que les Américains regardaient les épreuves se succéder sur le Circuit des Amériques à proximité de la ville d'Austin, la chaine ABC a subitement fait un gros plan sur Tim Cook qui se trouvait sur la ligne d'arrivée.



Les organisateurs de l'événement ont donné une grande responsabilité au CEO d'Apple, celui d'agiter le drapeau sur la ligne d'arrivée. On a pu apercevoir pendant 10 secondes un Tim Cook très concentré avec ses lunettes de soleil qui regardaient les arrivées s'enchainer à pleine vitesse.

Si beaucoup de personnes ont été surprises de ces images, Cook a fait l'objet de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux à cause de son gigantesque manque d'enthousiasme qui se ressent (un peu beaucoup) sur les images.

Le week-end de Tim Cook a bien été chargé. Samedi, le CEO a visité les laboratoires de fabrication de puces d'Apple à Austin, au Texas, où il a salué les progrès accomplis dans la conception de la prochaine génération de silicium propriétaire d'Apple. Puis Tim Cook a conclu son week-end en tant qu'invité du Grand Prix de Formule 1.



Cook n'était pas le seul invité de l'événement annuel des passionnés de Formule 1, le CEO d'Apple était aux côtés de l'artiste Ed Sheeran et de l'acteur Brad Pitt, Tim Cook a même été aperçu en train de discuter avec eux pendant de longues minutes. Il est fort probable que les sujets de discussion concernaient cette formidable journée, toutefois, si on voit Brad Pitt prochainement dans une autre création originale Apple TV+ ou le dernier album d'Ed Sheeran en exclusivité sur Apple Music, on saura d'où ça vient...



Pour rappel, les abonnés Apple TV+ retrouveront prochainement un film inédit et exclusif mettant en vedette Brad Pitt en tant que pilote de course à la Formule 1. Le projet a été révélé il y a 10 mois et on sait déjà que ce contenu original sera produit par Jospeh Kosinski, l'un des génies qui sont derrière Top Gun : Maverick.