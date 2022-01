Apple TV+ va produire un film sur la Formule 1 avec Brad Pitt

Alban Martin

Le média Deadline rapporte qu'Apple est sur le point de conclure un accord pour un film de course automobile avec Brad Pitt. Si le contenu est encore secret, on sait déjà que le champion britannique de F1, Lewis Hamilton, figure dans le projet.

Un film sur la F1 à 130 millions bientôt chez Apple

Selon le rapport, le montant du contrat est de l'ordre de 130 millions de dollars, un budget énorme qui est en quelque sorte devenu la norme pour les contrats de films de premier plan ces derniers temps, les diffuseurs se battant pour obtenir le meilleur contenu exclusif possible afin de convaincre le plus grand nombre de clients possibles.

Brad Pitt à gauche (Georges Clooney à droite)

Cette nouvelle marque aussi le deuxième partenariat d'Apple avec Brad Pitt. La star hollywoodienne est déjà associée à un autre film à gros budget sur Apple TV+, dans lequel Brad Pitt et George Clooney joueront le rôle de tueurs solitaires.



Selon Deadline, Pitt incarnera un coureur à la retraite qui décide d'entraîner un jeune pilote vers la victoire, pour une dernière tentative de gloire. Le film sera réalisé par le très coté Joseph Kosinski, réalisateur du prochain film Top Gun.



Les studios Apple Original Films ont enregistré au moins une douzaine de commandes importantes au cours de l'année écoulée, dans le but d'étendre un catalogue Apple TV+ de plus en plus crédible. L'un des films les plus prestigieux - et les plus chers - d'Apple est "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, dont la première devrait avoir lieu plus tard dans l'année.