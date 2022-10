Nouvelles applications : Dynamic Notch, ArtBot.AI et Upspace

Voici les nouvelles applications de la semaine. Cette fois, vous aurez le choix entre un nouveau réseau social positif pour le bien-être, un service basé sur l'IA qui dessine des œuvres d'art effrayantes et une application pour personnaliser l'apparence de votre téléphone, de préférence le dernier iPhone 14 Pro. De quoi exploiter toujours un peu plus son iPhone, le tout sans dépenser un euro.

Nouvelles applications gratuites iOS :

Dynamic Notch (App, iPhone, v1.7, 15 Mo, iOS 13.0, Deepansh Jagga) Cette application est destinée à tous les nouveaux propriétaires d'iPhone 14 Pro. Comme son nom l'indique, Dynamic Notch vous permet de personnaliser la nouvelle Dynamic Island avec des graphiques amusants. Elle propose également plus de 100 fonds d'écran au choix, qui fonctionnent bien sûr avec tous les modèles d'iPhone.



Si vous aimez personnaliser votre fonds d'écran d'accueil et de verrouillage de manière régulière et jouer avec les caractéristiques physiques de votre iPhone, alors testez cette app gratuite ! Télécharger l'app gratuite Dynamic Notch





ArtBot.AI (App, iPhone, v0.5.0, 120 Mo, iOS 11.0, ToonLabs Ltd) Vous avez l'impression de regorger d'idées amusantes, brillantes, excitantes et créatives pour Halloween ? Alors il vous faut cette application qui utilise les dernières technologies d'intelligence artificielle et un réseau neuronal bien entraîné pour créer des oeuvres d'art. Décrivez vos pensées en quelques mots et laissez faire la magie.



Un chat noir avec une bougie dans une patte et une citrouille dans l'autre ? Trop facile ! Un fantôme rose effrayant perdu au Venezuela ? C'est fait ! Charlie Chaplin ensorcelé garant son balai ? La seule limite est celle de votre imagination. Télécharger l'app gratuite ArtBot.AI