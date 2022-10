Nouvelles applications : Chill, Ramp et SideNotes

Voici les nouvelles applications de la semaine. Cette fois, nous vous proposons un compagnon à tout faire pour les chefs d'entreprise, une app de prise de notes complète et une application pour partager de la musique via un système social assez sympathique. De quoi exploiter votre iPhone et autre iPad sans trop dépenser d'argent.

Nouvelles applications iOS :

Ramp (App, iPhone, v0.1.7, 91 Mo, iOS 15.0) Voici une application de niche qui ne parlera pas à tout le monde mais qui devrait intéresser les entrepreneurs. Bien sûr, le service Ramp existe depuis un certain temps, mais cette application mobile est toute nouvelle. Elle met l'automatisation financière dans votre poche, vous permettant de faire des choses comme gérer ses cartes d'entreprise, scanner ses tickets, suivre ses dépenses, payer ses factures, automatiser la comptabilité et de l'établissement de rapports, le tout en une seule solution facile à utiliser. Télécharger l'app gratuite Ramp









Chill (App, iPhone, v1.1.3, 84 Mo, iOS 11.0, Pikomit) Chill est une application sociale qui vous permet de partager facilement votre musique préférée avec vos amis. Il s'agit essentiellement d'un grand moteur de recherche pour les chansons, avec un tas de fonctionnalités interactives.



Voici comment cela fonctionne : on cherche une chanson dans l'application, on la partage, et si l'un de nos amis l'aime, il peut l'ajouter à sa liste de lecture. L'application se connecte à votre compte Spotify, Apple Music, Deezer ou YouTube, ce qui vous permet de créer facilement de nouvelles listes de lecture avec la musique que vous venez de découvrir. Chill propose également des listes d'amis, des réactions en emoji et un suivi du nombre de chansons que vous avez envoyées et reçues. Télécharger l'app gratuite Chill