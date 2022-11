Burger King France a sensibilisé certains clients sur le cyberharcèlement

Burger King est sans aucun doute un maître dans l'art dès qu'il s'agit de faire des burgers, l'entreprise a aussi un certain talent pour la communication et les opérations marketing. Hier en fin de journée, un grand nombre d'utilisateurs de l'application Burger King France ont reçu des notifications assez surprenantes...

Burger King sensibilise ses clients

Dans la journée du 9 novembre, des milliers de clients Burger King qui ont l'application installée sur leur iPhone ont reçu 3 notifications consécutives qui ont laissé penser que le compte de développeur de Burger King France avait été piraté.

En effet, on pouvait apercevoir (avec quelques secondes d'intervalle) les messages suivants :

T'es naze.

Tu nous fous la honte.

Tu sers à rien.

Des messages pour le moins surprenants pour une application qui profite des notifications push sur iOS pour promouvoir des promotions ou les derniers burgers qui viennent d'arriver sur la carte. Après quelques minutes d'attente, l'application Burger King a renvoyé une quatrième notification avec le message suivant :

Cette fois, pas de blague.

Vous venez de vivre ce que vivent chaque jour des milliers d'enfants victimes de harcèlement.

En réalité, la chaîne de fast-food a profité de la journée nationale contre le harcèlement à l'école pour faire comprendre à ses clients à quel point le harcèlement via les réseaux sociaux ou les messageries instantanées peut détruire psychologiquement un enfant ou un adolescent qui n'a pas le même recul qu'un adulte face à ce genre de comportement.



Burger King a également reversé la totalité des revenus générés sur les menus King Jr sur la journée du 9 novembre à l'association Les Papillons, une association présente dans les écoles primaires et élémentaires, les collèges et les clubs sportifs pour aider à lutter contre le harcèlement.



Cette communication validée par le siège de Burger King France a mal été vue par certaines personnes qui n'ont pas apprécié de recevoir ces notifications sur leur iPhone, de plus quand quelqu’un est déjà harcelé au quotidien et réceptionne ce type de messages, il y a de quoi être exaspéré...



Du côté de la chaîne de fast-food, on assume totalement cette communication brutale qui a permis de réveiller les esprits et de créer une discussion sur les réseaux sociaux. C'est pile ce que recherchait l'enseigne en cette journée nationale contre le harcèlement à l'école !

AHAHHA L’appli Burger King 😭😭

Je crois y’a un stagiaire qui a pris possession de l’appli ! pic.twitter.com/9DHzwxk5VB — Bichard (@FaresBichard) November 9, 2022

Télécharger l'app gratuite BURGER KING France