Nouvelle mise à jour 5B58 pour les AirPods

Après les AirPods Pro 2 en début de semaine, Apple publie un nouveau firmware pour les AirPods Pro, les AirPods 2 et 3 et l'AirPods Max. Cette nouvelle version est nommée 5B58 . Comme souvent, la note d'assistance n'apporte pas beaucoup d'infos. Impossible de savoir les changements apportés même si cela semble être une simple mise à jour de sécurité qui corrige certains bugs. Apparement, le firmware corrige un problème de perte de connexion avec les téléphones Pixel de Google. Contrairement à une MAJ iOS, il n'y a pas un bouton dédié dans les réglages pour installer le firmware 5B58 . Il devrait se télécharger tout seul dans les jours à venir lorsque vous utiliserez vos écouteurs ou votre casque.

