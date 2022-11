Free Mobile annonce couvrir 87% de la population en 5G (+3% par rapport à août)

Que ce soit chez SFR, Bouygues Télécom, Orange ou Free Mobile, la 5G est disponible dans toutes les grandes villes, ce qui n'est pas toujours le cas pour les zones rurales où la 5G prend plus de temps à se déployer. Selon l'ANFR, c'est Free Mobile qui se retrouve à la place de "leader" pour le déploiement de la 5G en France, l'opérateur n'hésite pas à se vanter de son avancée dans une récente mise à jour de son site internet !

Free Mobile écrase la concurrence sur la disponibilité de la 5G

Qui a dit que Free Mobile n'avait pas une bonne couverture en France ? L'opérateur de Xavier Niel réalise de véritables prouesses en ce qui concerne le déploiement du nouveau standard mobile, on observe même une avance considérable par rapport à certains de ses concurrents dans de nombreuses villes en France.



Depuis plus de 24 heures, Free Mobile dévoile sur son site que son réseau 5G couvre 87% de la population, ce qui représente une croissance de +3% par rapport à une précédente annonce qui a eu lieu au cours de l'été.

Nos équipes et techniciens œuvrent chaque jour sur le terrain pour vous offrir un réseau fiable et de qualité. Avec aujourd’hui plus de 99% de la population couverte par la 4G Free et déjà plus de 87% de couverture en 5G notre réseau mobile ne cesse de se développer. Free couvre tous les départements de France métropolitaine en 4G+ et 5G, sans oublier les territoires en zone rurale.

Mais comment Free Mobile fait pour déployer la 5G à une telle vitesse ?

Cette intensité dans le déploiement de la 5G s'explique par l'utilisation massive de la fréquence 700 Hz, une fréquence qui n'apporte pas un débit descendant très important aux abonnés, mais qui a l'avantage de se développer rapidement et sans coût excessif.



Cette décision fait débat depuis plus d'un an chez les consommateurs qui ont vite compris la stratégie exploitée par le groupe Iliad. Free Mobile a choisi la couverture rapide plutôt que la qualité des débits descendants et montants, une technique qui paie sur l'instant, mais qui risque d'être contraignante quand le déploiement de la 5G sera mature chez tous les opérateurs.

Selon le dernier rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) qui a été publié au cours de la première semaine du mois de novembre, Free Mobile possédait 16 144 sites 5G en fonctionnement dans toute la France.

