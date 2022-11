TF1 et M6 se retirent de Salto, la fin est proche

Le service de streaming français Salto devrait bientôt disparaître. Deux des trois créateurs, TF1 et M6, viennent de confirmer leur départ du projet. Si personne ne rachète Salto, la plateforme n'aura même pas tenu trois ans…

Nouvelle étape dans le dossier Salto. Après quelques jours de réflexions, TF1 et M6 viennent de prendre la décision de se retirer du projet et de vendre leurs participations dans le service de streaming français. À présent, il ne reste plus que France Televisions…



Lancée en 2020, la plateforme n'aura jamais connu le succès espéré par les trois groupes français. Au-delà du nombre d'abonnés trop bas, les deux entités jugent certaines obligations bien trop lourdes pour réussir un tel pari.

Le chiffre d'affaires pour l'année 2021 était de 17.1 millions d'euros et celui de 2022 pourrait également ne pas atteindre les attentes initiales. Au mois de mars, Salto était évalué à 45 millions d'euros. Maintenant que TF1 et M6 ne sont plus là, difficile d'imaginer un avenir pour le service.



Preuve majeure de l'échec du projet, le manque de visibilité. Mis à part Bouygues, aucun autre opérateur ne proposait l'application sur sa box internet. Un seul accord de distribution est bien trop faible pour s'imposer sur le long terme et rivaliser avec les autres mastodontes du secteur.

