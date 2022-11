McGold : un concours pour manger gratuitement chez McDonad's à vie !

McDonald's lance un jeu pour le mois de décembre. Le jour de noël, trois gagnants recevront sous le sapin une carte McGold. Cette carte permettra de manger gratuitement, à vie, dans le fast-food.

Un concours à l'américaine

À partir du 5 décembre, et ce, jusqu'au 25 décembre, McDonald's va lancer un jeu spécial aux États-Unis. Durant vingt jours, toute personne qui passera une commande d'au moins un dollar sur l'application McDo+ sera automatiquement inscrite à une sorte de tirage au sort.



Les trois gagnants recevront une carte McGold qui permet de manger gratuitement dans les restaurants de la chaîne de fast-food durant cinquante ans. Non, vous ne rêvez pas, les trois heureux élus pourront se rendre à tout moment dans un McDo et y manger sans dépenser un seul dollar.



Mieux encore, d'autres cartes seront distribuées aux vainqueurs afin qu'ils les offrent à des membres de leur famille ou à leurs amis. Tariq Hassan, DG chez McDonald's US, a déclaré que ce cadeau met fin à la légende entretenue par des fans depuis de nombreuses années.

La carte McGold existe bel et bien et certaines personnalités comme Bill Gates ou encore Warren Buffett en possèdent une. Malgré ce beau cadeau, on ne peut s'empêcher de penser aux conséquences sur les détenteurs de la carte.

Dans un monde où la mauvaise alimentation est un sujet central, pas sûr que ce tirage au sort soit applaudi par tous. Néanmoins, le coup marketing est réussi, même si le créateur du Big Mac n'en avait pas vraiment besoin.

Télécharger l'app gratuite McDo+