Glassdoor: Apple quitte le TOP 100 du classement des entreprises où il fait bon travailler

Chaque année, le site de recherche d'emploi Glassdoor établit un classement qui présente les entreprises où les employés sont le plus heureux et se sentent le mieux au quotidien. Apple n'a jamais été bien placé dans ce classement comparé à certains concurrents comme Google, mais l'entreprise avait toujours été dans le TOP 50. Pour la première fois, Apple recule d'une manière impressionnante aux US, mais reste stable en France.

Apple, une entreprise où il ne fait plus bon de travailler ?

Beaucoup de personnes s'imaginent que travailler chez Apple est merveilleux et que tout est parfait, cependant ce ne serait pas vraiment le cas... Pour s'en rendre compte, il est intéressant d'observer l'avis des salariés qui travaillent quotidiennement dans les bureaux, les laboratoires et les magasins du géant californien. Ils sont au cœur de l'entreprise et savent pour la plupart ce qui se passe dans les coulisses d'Apple depuis des années.



Au cours de 2022 et 2021, nous avons pu apercevoir de nombreuses affaires qui ont concerné les employés, il y a eu le mouvement #AppleToo qui mettait en avant des accusations de discriminations en affirmant que les personnes à la peau noire avaient moins de chance d'avoir des postes à responsabilité chez Apple.

Apple Park, siège de l'entreprise à Cupertino (États-Unis)

On a retrouvé après une vive contestation des employés aux États-Unis qui étaient dans une planification de 100% télétravail pendant plus d'un an et demi (à cause du Covid-19) et qui n'ont pas accepté le retour à la réalité dès qu'il a fallu revenir en présentiel dans les bureaux. Apple a été désigné à plusieurs reprises comme une entreprise qui n'écoute pas ses salariés.



Pour terminer, on a aperçu plus récemment des organisations syndicales se former dans les Apple Store aux États-Unis. Cela a été le résultat d'une rémunération insuffisante, d'horaires compliqués ou encore de conditions de travail déplorables.

Apple a tout fait pour empêcher cette tendance de se répandre d'Apple Store en Apple Store, mais en vain.

Apple quitte le TOP 100, une catastrophe

Sans surprise, ces mésaventures ont poussé les employés à mal noter Apple lors de la réception du questionnaire de Glassdoor envoyé sur les boîtes mail professionnelles. Énormément de salariés ont expliqué anonymement qu'il y avait un manque d'écoute de la part de la direction, des rémunérations qui pourraient être meilleures au vu des chiffres d'affaires trimestriels de l'entreprise, une ambiance qui n'est plus comme avant, un environnement de travail qui se dégrade d'année en année...



Les mauvaises notes se sont succédé pour Apple, ce qui a fait passer l'entreprise de la 31e place (en 2022) à plus de 100 places (en 2023) dans le classement aux US. Aujourd'hui, Apple n'est même plus visible dans le classement, un coup dur qui ne va pas permettre d'attirer les meilleurs ingénieurs et développeurs sur les phases de recrutements.



Les dirigeants d'Apple peuvent toutefois retrouver le sourire, car à l'international, le classement de Glassdoor est quand même meilleur. La firme de Cupertino est 25e en France, mais reste loin derrière son principal concurrent : Google qui est à la première position.



