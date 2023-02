L'app Uber Driver arrive sur le CarPlay des chauffeurs

Les chauffeurs Uber qui possèdent un iPhone seront ravis d'apprendre que l'application Uber sera bientôt directement affichée sur le tableau de bord de leur voiture via CarPlay, selon un courriel envoyé aux chauffeurs et consulté par TechCrunch.

Uber Driver compatible CarPlay

L'intégration CarPlay d'Uber Driver a été déployée pour les conducteurs aux États-Unis, et tous les conducteurs devraient y avoir accès d'ici la fin du mois, dont en France.

Les chauffeurs bénéficieront également d'un écran plus grand, qui leur permettra de visualiser plus facilement les fonctionnalités du système de navigation d'Uber, notamment les cartes thermiques où la demande est élevée, les itinéraires supplémentaires et les côtés des rues. Mais c'est aussi l'occasion de faciliter la consultation et acceptation des courses.



Voici les étapes que les chauffeurs devront suivre pour connecter l'application Uber pour chauffeurs à CarPlay, selon le courriel d'Uber :

Ouvrez l'application sur votre iPhone et appuyez sur "Go" pour vous connecter.

Connectez votre iPhone à votre voiture par câble ou sans fil.

Une fois connecté, ouvrez CarPlay et c'est parti !

CarPlay d'Apple est utilisé par la plupart des grands constructeurs automobiles pour permettre d'accéder aux services principaux de l'iPhone sur grand écran, un confort indéniable pour de nombreux professionnels et particuliers qui utilisent Waze, Google Maps, Apple Music, Spotify et autre.

Télécharger l'app gratuite Uber Driver