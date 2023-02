Tim Cook convoqué par la justice américaine

Tim Cook et ses compères doivent rendre des comptes auprès du comité judiciaire de la Chambre des USA. Visiblement, Biden et les GAFAM n'auraient pas respecté les règles du premier amendement du pays.

Situation tendue

Après plusieurs demandes amicales infructueuses, place aux convocations. Jim Jordan, président du comité judiciaire de la Chambre, vient de convoquer les PDG des GAFAM. Cette assignation à comparaître fait suite à l'enquête autour des discussions entre Big Tech et le gouvernement au sujet de la liberté d'expression.



Le comité judiciaire cherche à savoir si les GAFAM se sont servis de leur puissance pour trouver un accord avec le gouvernement et ainsi "contrôler" la pensée générale autour de certains sujets comme la politique du covid-19 par exemple.

Le gouvernement de Biden est également soupçonné d'avoir travaillé en sous-marin avec la Big Tech pour imposer son point de vue sur des sujets importants, dont principalement celui autour de la pandémie mondiale des dernières années.



Pour ce qui est d'Apple, difficile pour le moment de savoir ce qui lui est reproché. En attendant, Tim Cook va devoir répondre à la convocation. Il en va de même pour Sundar Pichai, Andy Jassy, Mark Zuckerberg et Satya Nadella, les PDG de Google, d'Amazon, de Meta et de Microsoft. Tous les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 23 mars 2023.