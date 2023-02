Le gouvernement souhaite mettre en place un filtre anti-arnaques sur le web dès 2023

Maîtriser ces outils plutôt que de les subir. Voici comme le ministre définit l'intelligence artificielle dans sa globalité. S'il reconnaît comme tout le monde que les avancées technologiques telles que l'IA sont fondamentales pour notre avenir, il n'en oubli pas le côté dangereux qu'elles peuvent vite apporter. ChatGPT, par exemple, est salué pour son travail "révolutionnaire" et prometteur, mais est également décrié pour son fonctionnement encore loin d'être parfait. Rassembler les infos dénichées sur le web pour les réécrire n'est pas un gage de vérité. Néanmoins, cela peut s'avérer très utile dans certains cas. Le ministre demande d'ailleurs au monde de l'éducation de commencer à intégrer légèrement ces outils dans leurs méthodes de travail. Sur ce point, il s'agit de ne pas se retrouver avec un retard monstre sur les autres pays d'ici quelques années... contrairement à Internet qui n'avait aucun avenir en 1995, selon le rapport Thery remis au premier ministre Balladur. À la place, il fallait tout miser sur le Minitel en couleurs !

Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications s'est exprimé au micro de FranceInfo lundi matin. L'occasion pour Jean-Noël Barrot d'évoquer les sujets brûlants du moment comme les arnaques sur internet ou encore l'intelligence artificielle, qui a franchi une nouvelle étape depuis l'arrivée de ChatGPT . Pour garantir la cybersécurité de tous les citoyens, le gouvernement a pour objectif de créer un "filtre anti-arnaques". Comme son nom l'indique, ce système permettrait d'avertir automatiquement l'utilisateur lorsqu'il est sur le point de se diriger vers un site identifié comme frauduleux. Actuellement en développement, la première version du système devrait voir le jour en septembre prochain lors de la Coupe du monde de rugby puis être généralisée les mois suivant afin d'être parfaite à l'été 2024, pour les Jeux Olympiques.

