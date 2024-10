Le gouvernement souhaite maintenir le système de vidéosurveillance IA mis en place pendant les JO

Le gouvernement change de discours et veut finalement garder son nouveau système de vidéosurveillance par IA qui devait normalement être désactivé après les JO. Une décision définitive est attendue dans les mois à venir et nul doute qu'elle risque de créer du débat d'ici là. Pour ou contre ?

Une surveillance à la chinoise pour certains

Démocratisée durant les Jeux Olympiques de Paris, la vidéosurveillance algorithmique pourrait définitivement prendre position dans notre pays. Initialement prévue uniquement pour les JO, le gouvernement aurait fait machine arrière et souhaiterait désormais qu'elle reste active.



Une décision pour le moment en stand-by, le temps qu'un comité d'évaluation dévoile un rapport complet sur cette nouvelle méthode de surveillance de masse. Un rapport qui doit être transmis et étudié d'ici la fin de l'année. Rappelons au passage que le texte de loi initial donne le pouvoir au gouvernement de prolonger son utilisation jusqu'au 31 mars 2025.

Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a d'ailleurs donné son approbation lors d'une récente allocution dans l'hémicycle. Il est soutenu par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui dit être également favorable à son approbation définitive dans la capitale.



Un retournement de veste qui ne devrait pas faire plaisir aux associations de défense des libertés. Comme indiqué plus haut, ce nouveau système de surveillance en place publique ne serait pas vraiment en adéquation avec les valeurs d'un pays comme la France, selon ces associations.

Vidéosurveillance algorithmique, qu'est-ce que c'est ?

La vidéosurveillance algorithmique est une forme de surveillance qui fonctionne à l'intelligence artificielle et qui analyse en temps réel les images capturées par les caméras dans la ville. À l'aide de systèmes automatisés, elle est bien plus rapide qu'un être humain pour détecter un comportement suspect, un mouvement de foule inconnu, un objet dangereux, une plaque d'immatriculation et surtout un visage.



