X va mettre en place un nouvel algorithme axé sur les vidéos selon une rumeur

Pour qu'une application de divertissement ou qu'un réseau social rencontre du succès, il est indispensable que l'utilisateur retrouve le contenu qu'il apprécie quand il accède à son compte. TikTok, Facebook, Instagram... tous les géants utilisent des algorithmes très efficaces pour augmenter le temps que vous passez à scroller. Quand Elon Musk a racheté Twitter, celui-ci a récupéré l'algorithme précédemment de l'ancienne direction, mais cela va bientôt évoluer, Musk va mettre en place un nouvel algorithme qui aura de grands changements.

X change son algorithme

Vous appréciez le foot, Apple ou encore le cinéma ? Il y a de fortes chances que l'algorithme de X le sache déjà et vous affiche quotidiennement des centaines de contenus en rapport avec vos centres d'intérêt. S'il est aujourd'hui difficile de critiquer l'algorithme de X en raison de son efficacité et de sa compréhension de ce que vous aimez, Elon Musk estime qu'il est possible de faire mieux en incluant quelques ajustements.



L'utilisateur X Fabrice Epelboin, entrepreneur, consultant, enseignant et expert en médias sociaux et cybersécurité, a dévoilé les dessous (en avant-première) de l'algorithme qu'Elon Musk s'apprête à mettre en place pour tous les utilisateurs du réseau social. Ce que veut le milliardaire, c'est reprendre les bases de l'algorithme actuel, mais accentuer la mise en avant de certains contenus pour augmenter le temps moyen passé sur l'app de chaque utilisateur.

Qu'on se rassure, votre fil "Pour vous" sur X, ne va pas se transformer en un repère dans lequel vous verrez que des posts de Donald Trump ou encore d'Elon Musk. Le réseau social va adopter une nouvelle approche bien plus intelligente et addictive :

Grosse augmentation de la quantité des posts qui contiennent une vidéo : Elon Musk le sait, les vidéos permettent de conserver plus longtemps les utilisateurs, elles captent leur attention et favorisent l'engagement sur la plateforme. Il n'y a qu'à regarder le phénomène TikTok avec ses vidéos courtes ou encore Instagram avec ses Reels pour comprendre que le chemin que choisit Elon Musk est le bon.

Un nouveau fil dédié aux vidéos : prochainement, quand vous ouvrirez X, vous aurez en haut de votre écran "Pour vous", "Abonnements" et "Vidéos". Ce troisième fil qui va s'ajouter va se concentrer que dans les vidéos. Est-ce que X va adopter un système de scroll comme TikTok ou conservera le traditionnel fil avec le texte ? Impossible de le savoir pour l'instant. Toutefois, on estime que transformer X en TikTok n'est peut-être pas ce qu'attendent les utilisateurs.

Meilleure visibilité pour les comptes certifiés : X n'hésite pas à l'avouer publiquement, si vous souhaitez une meilleure visibilité sur X, il faut prendre l'abonnement X Premium. Avec le nouvel algorithme, les comptes certifiés obtiendront encore plus de portées qu'un compte non certifié. Résultat, si vous avez 10 000 followers et que vous êtes membre de X Premium, vous pouvez recevoir une meilleure visibilité qu'un compte qui en a 50 000 ! Tout simplement, parce que vous serez plus visible dans le fil "Pour vous" que l'autre compte.

L'algorithme choisira en fonction de ce que vous postez : ce qui sera important avec le nouvel algorithme, c'est le contenu de vos posts. Si vous postez sur des sujets tendances ou des actualités qui font beaucoup parler, vous serez priorisé par l'algorithme. Si votre post contient du texte avec une photo, du texte avec un lien, vous serez mis en avant. Dans le cas contraire, si vous postez juste une photo sans texte, votre post deviendra le "chat noir" du nouvel algorithme et votre portée décollera très difficilement, même son de cloche si vous postez uniquement une adresse URL sans explication via un texte.

Le nouvel algorithme surveillera le lien que vous postez : attention au lien que vous posterez sur X, en fonction de l'URL la portée pourrait ne pas être la même. En effet, selon la rumeur, les posts qui contiendront des liens vers des médias seront prioritaires. Cependant, si vous postez un lien vers un site de location de voiture, vous serez mal vu par le nouvel algorithme, la portée sera présente, mais sera ralentie par rapport aux liens vers un site de média.

Des publicités avant que votre vidéo commence : mettre une publicité en cours de vidéo ou à la fin n'est pas une bonne idée, puisqu'il y a peu de chance que l'utilisateur aille jusqu'à la moitié de la vidéo et encore moins jusqu'à la fin. Mettre une publicité au début de la vidéo est bien plus stratégique, car l'utilisateur n'a pas obtenu ce qu'il voulait (regarder la vidéo) et n'a pas d'autres choix que d'attendre pour visualiser le contenu. Désormais, le lancement d'une vidéo sur X pourra s'accompagner (dans certains cas) d'une publicité de quelques secondes. Elon Musk prévoit également d'augmenter la rémunération pour les créateurs, celle-ci deviendrait encore plus généreuse que celle de YouTube ! X prévoit aussi d'offrir un bonus aux créateurs dont les vidéos sont regardées jusqu'à la fin.

Un énorme boost pour les posts qui provoquent de l'interaction : est-ce qu'un post est intéressant et pertinent ? Difficile de le savoir quelques minutes après que celui-ci est en ligne. Comme beaucoup de réseau social, X se sert de l'interaction, quand une publication reçoit beaucoup de likes, de reposts et de réponses, sa visibilité augmente rapidement dans le fil "Pour vous" des autres utilisateurs. Avec le nouvel algorithme de X, les contenus capables de créer une forte interaction dès leur mise en ligne vont avoir un gigantesque boost de visibilité, bien plus important qu'actuellement.

L'algorithme "calculera votre compte" : X veut réduire la désinformation et pour cela, rien de mieux qu'un score par compte. Les comptes X qui n'ont jamais été sanctionnés par l'équipe de modération et qui ont été créés il y a longtemps seront prioritaires dans l'algorithme de Musk. Dans le cas contraire, si vous avez été restreints ou suspendus plusieurs fois ou si votre compte a été créé il y a quelques mois, l'algorithme ne vous considérera pas comme une personne à mettre en avant.

La mise en production du nouvel algorithme de X va commencer dès vendredi ou ce week-end. Les équipes de X auront pour mission dans un premier temps d'observer les comportements des utilisateurs, l'objectif sera de savoir s'ils passent plus de temps sur X avec ce nouvel algorithme et surtout s'ils vont d'eux-mêmes dans le nouveau fil "Vidéos". Des modifications pourront après s'appliquer en fonction des résultats, le but étant bien sûr de ne pas faire fuir les utilisateurs vers Threads ou d'autres concurrents.



