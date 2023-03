L'Union européenne favorable au permis de conduire numérique

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, l'UE n'en est qu'au stade de l'hypothèse. Si à l'avenir cette idée devait prendre de l'ampleur, il faudrait d'abord passer par des milliers d'étapes de votes et de discussions pour que cela soit réellement mis en place.

Même si la France semble être l'une des plus frileuses sur le sujet, il est très probable qu'un jour notre iPhone contienne légalement notre carte d'identité, notre pass pour les transports en communs et notre permis de conduire. Sans oublier la carte bancaire qui est déjà présente depuis quelques années, bref toute notre vie. Les procédures administratives seraient, elles aussi, simplifiées.

L'année dernière, Apple a fait de la place dans son wallet (Cartes en français) pour insérer le permis de conduire. Au Colorado (USA) par exemple, depuis la fin 2022, il est enfin possible d'avoir son permis en version digitale dans son iPhone de manière sécurisée. Si l'Europe n'a pas du tout l'intention de suivre son voisin outre-atlantique sur ce sujet, elle a visiblement sa propre idée en tête. Comme indiqué par le compte FR officiel de la Commission européenne, l'objectif serait de créer un permis de conduire numérique qui serait valable et reconnu à travers tous les États membres de l'UE. Un projet ambitieux qui ferait de l'Europe la première région du monde à posséder un permis numérique qui est en règle au-delà des frontières du pays dans lequel réside le conducteur. Sous cette forme, le permis de conduire serait constamment à porter de main, pour peu que le smartphone soit allumé.

