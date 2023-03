iOS 13 minimum sera nécessaire pour utiliser l'app Crédit Agricole

Comme toutes les applications que vous trouvez sur l'App Store, le Crédit Agricole propose des mises à jour qui permettent de faire évoluer son application iOS. Malheureusement, pour offrir la meilleure expérience à ses clients, la banque n'a pas d'autres choix que d'abandonner les clients qui sont sous iOS 12 ou une version plus ancienne.

Le Crédit Agricole fonctionnera sur iOS 13 minimum dès la fin du mois

Avec plus de 51 millions de clients dans le monde en 2020, il y a de fortes chances que vous soyez concernés par ce changement majeur de l'application du Crédit Agricole sur iOS !

Dès la fin du mois, les propriétaires d'iPhone qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas installer iOS 13 (ou une version plus récente) ne pourront plus consulter leur compte bancaire ni même réaliser des opérations depuis leur iPhone (hors Safari).



En effet, le Crédit Agricole a publié à la fin du mois de juin 2022 une toute nouvelle application nettement plus moderne et pratique à utiliser. Cette application a toujours été utilisable exclusivement pour les personnes sous iOS 13, les propriétaires d'iPhone ayant une version d'iOS inférieure pouvaient passer par l'ancienne application pour consulter leur compte bancaire.

Malheureusement, cet accès à l'ancienne application du Crédit Agricole ne va bientôt plus fonctionner. Les utilisateurs concernés ont depuis quelques jours un message leur indiquant que l'accès sera interrompu avant le 31 mars 2023.

Mise à jour nécessaire !

Pour pouvoir continuer à utiliser votre application, mettez-la à jour depuis l'App Store ou le Google Play Store, avant le 31 mars 2023. Si vous rencontrez des difficultés, contactez le Centre de Relation Clients au 03 88 4159 35.

Globalement, peu de personnes sont touchées, car la quantité d'utilisateurs encore présents sur iOS 12 est vraiment minime dans le monde, on parle de 5% de clients Apple toujours dessus. Cette statistique s'affaiblit encore plus pour les versions précédentes.



Toutefois, si vous utilisez régulièrement la vieille application du Crédit Agricole, car vous n'avez pas iOS 13 ou une version plus récente, il est nécessaire de mettre à jour votre iPhone avant le 31 mars 2023.

Si votre iPhone est trop ancien et n'est pas compatible avec iOS 13, deux choix s'offriront à vous :

Passer par Safari pour consulter votre compte bancaire

pour consulter votre compte bancaire Changer d'iPhone pour un modèle qui prend en charge une version d'iOS plus récente. Vous n'êtes pas obligé de prendre un iPhone 14 !

Cette décision du Crédit Agricole est probablement pour alléger le travail des développeurs et leur permettre de se concentrer à 100% dans la dernière application disponible sur l'App Store.



