NordVPN organise un concours pour gagner une Tesla Model Y (souscription obligatoire)

Quand on souscrit à un VPN, on a en général un ou plusieurs mois gratuits et une superbe promotion à l'année. Cependant, chez NordVPN, on n'aime pas faire comme la concurrence... Le célèbre VPN organise un concours avec un énorme lot à la clé : une Tesla Model Y. Pour y participer, c'est tout simple, il vous suffit de souscrire à une offre de 2 ans.

NordVPN sort le grand jeu

Face à une concurrence très agressive au niveau tarifaire et avec toujours plus de serveurs dans le monde, NordVPN a décidé d'attirer de nouveaux clients d'une façon assez originale. En effet, la firme située au Panama vient d'investir dans une Tesla Model Y afin de la faire gagner dans un jeu-concours inédit.

La participation pour le tirage au sort est simple, il vous suffit de souscrire à un abonnement NordVPN (Essentiel, Avancé ou Ultime) de 2 ans (sur le site officiel) pour tenter de gagner le véhicule électrique.



En plus de pouvoir remporter la voiture d'une valeur de 53 280 euros, vous profiterez également d'une réduction de 63% sur votre abonnement de 24 mois. Dans tous les cas, vous serez gagnant puisque vous ferez une bonne affaire !

Le meilleur VPN

NordVPN propose des milliers de serveurs dans plus de 60 pays, permettant ainsi de satisfaire la grande majorité des besoins, peu importe où vous résidez.



Pour synthétiser ses avantages, sachez que NordVPN adopte une « no logs policy » qui ne collecte ni stocke aucune donnée, même de manière temporaire, un mode double VPN qui ajoute une surcouche d'anonymat pour les plus paranoïaques, ainsi qu'une fonction Kill Switch qui désactive automatiquement votre accès Internet en cas d'instabilité, jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie. iOS possède d'ailleurs une faille de ce type, en attendant qu'Apple trouve une solution.

Actuellement, NordVPN est en promotion à 2,99€/mois.



Voici la liste des avantages de NordVPN :

VPN ultra rapide

Aucun registre d’activité conservé

Bloque les logiciels malveillants et bien plus encore

Authentification multifacteur

Chiffrage VPN de nouvelle génération pour les mobiles

Des serveurs VPN dans le monde entier (5300+ serveurs dans 60 pays)

Serveurs VPN obfusqués pour une sécurité maximale

Kill Switch

Split Tunneling

IP dédiée

IP d'origine masquée

DNS Privé

Option Double VPN

Anonymat et chiffrage des données avec Onion over VPN Premium

Compatible streaming, même IPTV

Des extensions navigateur sur PC et Mac

Un compte vous permet de connecter jusqu’à 6 appareils

Assistance 24h/24 et 7j/7 pour les services NordVPN

Télécharger l'app gratuite NordVPN