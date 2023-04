Démission du directeur principal des ventes d'Apple, changement de carrière surprenant !

En général, quand un haut responsable d'Apple démissionne, c'est pour aller vers un concurrent du géant californien, on pense notamment à Google, HP ou encore Samsung. Cependant, ce n'est pas le cas de Doug Beck qui quitte Apple pour rejoindre non pas une nouvelle entreprise, mais le ministère américain de la Défense !

Une nouvelle carrière

Après près de 15 ans de fidélité à Apple, Doug Beck a récemment informé Tim Cook et le reste de l'équipe de direction de son départ de l'entreprise. Beck était le directeur des ventes, il a participé au développement des stratégies de ventes, à développer les relations commerciales d'Apple... Au fil de sa carrière, Doug Beck s'est occupé aussi de la gestion des activités d'Apple en Asie et aux États-Unis.



Avant de travailler chez Apple, Beck a été capitaine dans la Réserve de la marine américaine dans des opérations spéciales en Irak et en Afghanistan, un poste à haute responsabilité qui peut expliquer son envie aujourd'hui de rejoindre le ministère américain de la Défense.

Dans un communiqué, Apple a déclaré souhaiter le meilleur pour la suite à Doug Beck, l'entreprise a également rappelé son soutien pour le service public.

Ce départ va probablement atteindre émotionnellement Tim Cook, car les deux hommes étaient proches, Doug Beck était l'un des 20 cadres qui relevaient directement du CEO d'Apple, ce qui signifie qu'ils se côtoyaient très régulièrement à l'Apple Park, ils entretenaient aussi une bonne relation professionnelle.



Si certains cadres d'Apple ont volontairement décidé de quitter l'entreprise, d'autres sont sur le point d'être licenciés. Apple prévoit de supprimer certains postes au sein de ses équipes de vente au détail, malgré ses efforts pour éviter les licenciements massifs. Même s'il a été déclaré que "seul un petit nombre" d'employés serait touché, cela démontre que même Apple a été affecté par l'état actuel de l'économie mondiale.