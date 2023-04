Objectif 100% recyclage d'Apple pour les batteries, circuits imprimés et aimants

Apple a annoncé aujourd'hui une "accélération majeure" de ses travaux visant à développer l'utilisation de matériaux recyclés dans ses appareils. C'est la suite logique de son plan d'action 2030 dans lequel l'entreprise vise à être totalement neutre en carbone, sous-traitants inclus.

Des batteries, aimants et circuits imprimés 100% recyclés

D'ici 2025, Apple vise désormais à garantir que :

Toutes les batteries conçues par Apple utiliseront du cobalt recyclé à 100 %.

Les aimants utilisés dans les appareils Apple seront fabriqués à partir d'éléments de terres rares recyclés à 100 %.

Tous les circuits imprimés conçus par Apple utiliseront un placage en or 100 % recyclé et des soudures à l'étain 100 % recyclées.

L'accélération du calendrier est due à un grand nombre de changements opérés par la société au cours des dernières années. Par exemple, l'utilisation par Apple de matériaux recyclés pour les cartes de circuits imprimés a été lancée par une chaîne d'approvisionnement exclusivement recyclée pour l'or utilisé dans le placage de la carte logique principale de l'iPhone 13. Depuis, l'utilisation de circuits fabriqués à partir de matériaux recyclés a augmenté dans l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods Pro, le MacBook Pro, le Mac mini et le HomePod. En 2022, un quart du cobalt présent dans les produits Apple provenait de matériaux recyclés, contre 13 % en 2021, ouvrant ainsi la voie à une transition vers un cobalt 100 % recyclé d'ici à 2025.



En 2022, environ 20 % de tous les matériaux utilisés dans les appareils Apple provenaient de sources renouvelables ou recyclées. L'entreprise a déclaré que ce changement la rapprochait de son objectif de fabriquer tous ses produits en utilisant uniquement des matériaux recyclés et renouvelables, et qu'il lui permettait d'atteindre son objectif de rendre chaque produit neutre en carbone d'ici à 2030.

Apple a également indiqué que son laboratoire de récupération des matériaux d'Austin, au Texas, a commencé à utiliser une vidéo AR projetée directement sur les surfaces de travail pour montrer aux partenaires de recyclage comment démonter les appareils. En outre, l'entreprise a déclaré que d'ici 2025, elle éliminera complètement les plastiques de ses emballages. Après l'adoption de fibres de remplacement pour les films d'écran, les emballages et la mousse, 96 % des emballages d'Apple sont exempts de plastique. L'entreprise indique qu'elle s'efforce à présent de remplacer les étiquettes, les pelliculages, les vernis et autres "petites utilisations" qui constituent les 4 % restants.