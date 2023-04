La radio publique suédoise Sveriges Radio (SR) quitte Twitter déçu de la nouvelle politique

Le rachat de Twitter par Elon Musk a fait l'objet de nombreuses contestations et déceptions chez certains médias. En effet, la politique du réseau social a bien changé par rapport à l'ancienne direction : terminé les censures répétitives, place à la liberté d'expression et à la transparence ! Visiblement, cette nouvelle approche ne plaît pas à tout le monde.

Sveriges Radio quitte Twitter

Et encore un nouveau média qui fait le choix de quitter Twitter !

Depuis l'arrivée d'Elon Musk, un grand nombre de personnalités et de médias à travers le monde ont volontairement choisi de réduire leur activité sur le réseau social ou de... partir tout simplement. Parmi ces médias, on compte la radio publique suédoise Sveriges Radio (SR). Dans un tweet publié il y a quelques heures, la radio explique cesser ses activités sur Twitter dès aujourd'hui.



Cette décision intervient après qu'Elon Musk a commencé à déployer une nouvelle mention sur les comptes Twitter des médias qui sont financés par l'État. Comme vous pouvez le voir sur le compte de @sr_ekot, tout en haut, on remarque trois mots en anglais : "Publicly-funded media" qui signifient en français "Médias financés par les pouvoirs publics".

Officiellement, Sveriges Radio (SR) ne précise pas que son départ de Twitter est lié à cette initiative de Twitter, la radio suédoise préfère mettre en avant un autre discours :

Nous avons besoin de concentrer et de fixer des priorités à la présence en ligne de SR. Twitter a simplement changé au cours de l'année et est devenu moins important pour nous.

Aux États-Unis, on retrouve le même son de cloche avec la radio publique américaine NPR qui a elle aussi quitté le réseau social sous prétexte que la nouvelle politique de Twitter était devenue nocive et moins intéressante.

Du côté du Canada également, un autre grand média a quitté Twitter, il s'agit de CBC/Radio-Canada, le média n'a pas supporté la mention "média financé par le gouvernement". La direction a déploré une atteinte à sa dépendance et une étiquette mensongère.