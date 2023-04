Apple permet de facilement renouveler son mode de paiement dans les apps

1 com

Il vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur un jeu très addictif sur l'App Store et d'être sur le point de passer à la caisse en prenant un achat intégré afin d'augmenter de niveau plus rapidement. Mais quand vous validez l'achat et que votre méthode de paiement n'est pas bonne, vous devez aller dans les réglages de votre iPhone pour apporter les modifications nécessaires. Tout cela est bientôt terminé, la procédure va se simplifier.

Apple va bientôt permettre de modifier votre moyen de paiement directement dans une app tierce

Cette nuit, Apple a fait une grande annonce sur son site web dédié aux développeurs, il va bientôt être possible aux développeurs de proposer une fenêtre permettant de mettre à jour le moyen de paiement de son Apple ID. Cela servira quand vous souhaitez réaliser un achat intégré ou pour un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel.



Bien sûr, rien ne sera géré par le développeur une fois la fenêtre exécutée, il s'agira d'une mise en relation entre l'utilisateur et Apple directement à travers une application tierce, cette approche évitera à l'utilisateur de devoir quitter l'app et se rendre dans les réglages puis la gestion de son Apple ID.

Les utilisateurs seront invités à modifier leur mode de paiement pour leur identifiant Apple dans un message contextuel fourni par le système. Avec cette nouvelle technique, Apple s'attend à ce que les abandons d'abonnements se réduisent considérablement quand le moyen de paiement n'est plus bon et espère que les achats intégrés seront plus nombreux.



Apple explique aux développeurs qu’il faut iOS 16.4 minimum :

Bientôt, il sera plus facile que jamais pour vos clients de résoudre les problèmes de paiement, afin qu'ils puissent continuer à s'abonner à vos contenus, services et fonctionnalités premium. À partir de cet été, si un abonnement auto-renouvelable n'est pas renouvelé en raison d'un problème de facturation, une fenêtre fournie par le système s'affichera dans votre application avec une invite permettant aux clients de mettre à jour leur méthode de paiement pour leur identifiant Apple.



Aucune action n'est requise pour adopter cette fonctionnalité. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous familiariser avec cette feuille dans l'Environnement de test. Cette fonctionnalité nécessitera au minimum iOS 16.4 ou iPadOS 16.4.

Avec cette nouveauté, tout le monde sera gagnant : le développeur qui aura plus de chance d'obtenir un renouvellement d'abonnement ou de vendre des achats intégrés, Apple qui touchera plus d'argent grâce à la commission sur les contenus achetés dans les apps et les clients qui auront un gain de temps et une facilité à mettre à jour le moyen de paiement de leur Apple ID.



