FaceTime et iMessage bannis du Royaume-Uni ?

Le Royaume-Uni veut reprendre du pouvoir sur les entreprises technologiques. C'est mal parti étant donné qu'Apple menace de désactiver iMessage et FaceTime dans le pays si le projet de loi en question est voté.

Situation tendue en Angleterre

Apple est clair sur le sujet ! Si le Royaume-Uni modifie sa législation sur la surveillance et oblige la société à apporter des changements importants au niveau sécurité et confidentialité, certains services seront désactivés dans le pays.



D'après la BBC News, FaceTime et iMessage pourraient alors se voir retirer des appareils Apple localisés au Royaume-Uni. Une annonce choc qui a pour objectif de dissuader le gouvernement d'agir de la sorte.



Un gouvernement britannique qui veut donner le pouvoir au ministère de l'Intérieur de forcer les entreprises technologiques à désactiver certaines sécurités comme le chiffrage de bout en bout des messages sans prévenir les utilisateurs.

Apple estime que ce processus affaiblirait la sécurité de ses produits non seulement au Royaume-Uni, mais également dans le monde entier. Face à une telle demande, Apple devrait alors publier une mise à jour logicielle, ce qui n'aurait donc rien de secret, en plus d'être dangereux pour tous.



Apple n'est pas la seule à combattre certaines propositions de lois anglaises. WhatsApp s'est récemment opposé à un projet de loi sur la sécurité en ligne et Signal a menacé de quitter définitivement le territoire s'il était forcé d'installer dans son service un système qu'il juge néfaste.