WhatsApp prêt à quitter le Royaume-Uni pour préserver le cryptage des messages

Le chiffrement de bout en bout de nos messages assure une sécurité optimale pour nos conversations écrites. Selon WhatsApp et les autres messageries instantanées qui proposent la même approche, les seules personnes qui ont accès aux messages, c'est uniquement l'expéditeur et le destinataire. À de multiples reprises, les gouvernements partout dans le monde ont essayé de casser cette tendance du cryptage. Cependant, ce n'est pas au goût des géants du marché...



WhatsApp menace de cesser son activité au Royaume-Uni

WhatsApp a récemment exprimé son intention de cesser toute activité au Royaume-Uni après que le gouvernement a émis l'hypothèse d'obliger les messageries instantanées d'arrêter de crypter les messages écrits. La société estime que le chiffrement de bout en bout est une nécessité et que cette approche est indispensable pour éviter les regards indiscrets sur des conversations en cas d'intrusion.



Le gouvernement britannique a assuré que le chiffrement de bout en bout n'est pas une bonne chose et qu'il rendait difficile la lutte contre la maltraitance des enfants, un problème croissant au Royaume-Uni. En conséquence, un projet de loi a été proposé, il pourrait bientôt contraindre WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal, iMessage et autres à supprimer le cryptage des conversations.

WhatsApp a expliqué qu’enlever le chiffrement de bout en bout est inconcevable en 2023 pour des raisons de sécurité et de confidentialité. La plateforme considère qu'il est nécessaire de protéger la vie privée de ses utilisateurs et affirme qu'elle a toujours répondu aux demandes légales des autorités tout en préservant la vie privée de ses utilisateurs.



Si la loi devait entrer en vigueur, le Royaume-Uni pourrait infliger une amende représentant 4% du chiffre d'affaires annuel de Meta, la société mère de WhatsApp. Cette pénalité serait répétée jusqu'à ce que WhatsApp retire le chiffrement de bout en bout pour se conformer à la loi.



Le directeur général de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré :

Nos utilisateurs du monde entier veulent la sécurité - 98% de nos utilisateurs sont en dehors du Royaume-Uni, ils ne veulent pas que nous réduisions la sécurité du produit. Nous avons récemment été bloqués en Iran, par exemple. Nous n'avons jamais vu une démocratie libérale faire cela. Nous ne réduirons pas la sécurité de WhatsApp. Nous ne l'avons jamais fait et nous avons accepté d'être bloqués dans d'autres parties du monde.

Le débat sur le chiffrement a surgi dans l'actualité il y a déjà de nombreuses années, les gouvernements affirment qu'il facilite les activités criminelles et complique les enquêtes policières quand des informations importantes ont besoin d'être récupérées sur une attaque terroriste, un meurtre, un viol, un braquage...

Du côté des géants comme Meta, on met en avant la nécessité du cryptage pour protéger la vie privée des utilisateurs.

Ce débat dure depuis très longtemps et il va probablement prendre un nouveau tournant au Royaume-Uni si cette loi s'applique dans le pays.







Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger