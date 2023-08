Pour stimuler la fabrication locale, l’Inde va exiger une licence pour les Mac et iPad

Depuis plusieurs années, le gouvernement de l’Inde fait tout pour inciter les géants comme Apple à produire en masse dans des usines indiennes. Cette stratégie a un objectif clair : réduire le chômage dans les zones les plus touchés du pays. Après avoir incité Apple avec des aides financières et des facilités administratives pour construire de nouvelles usines, Apple va maintenant être confronté à une « licence obligatoire » pour les iPad et Mac fabriqués hors de l’Inde.

Qu’est-ce que prépare l’Inde ?

Dans un récent bouleversement de ses réglementations, l’Inde a déclaré que les produits technologiques phares tels que l’iPad et le Mac d’Apple seront désormais soumis à une licence d’importation. Cette mesure pourrait potentiellement retarder les ventes de ces dispositifs et limiter leur disponibilité sur le marché indien.



L’Inde impose déjà une taxe d’importation de 20% sur les smartphones, ce qui a incité Apple à accroître sa production d’iPhone localement. Cependant, malgré cette augmentation de la production locale, le gouvernement indien a choisi d’instaurer de nouvelles restrictions sur l’importation d’autres dispositifs technologiques clés.

Le nouveau régime de licence, qui s’applique immédiatement, concerne également les tablettes, les ordinateurs portables et de bureau. Ces restrictions affecteront principalement d’autres géants de la technologie tels que Samsung et Dell. Jusqu’à présent, ces entreprises pouvaient importer des ordinateurs portables en Inde sans contraintes significatives.



Les détails spécifiques de cette nouvelle exigence de licence restent flous, mais les sources de l’industrie la considèrent comme un coup dur. L’introduction de cette licence pourrait entraîner des délais d’attente plus longs pour les nouveaux modèles d’appareils. De plus, la mesure a été annoncée juste avant une période de festivals locaux, un moment généralement propice aux ventes.