Nouveau firmware bêta 6A5289c pour les AirPods 3, AirPods Pro 2 et AirPods Max

Concrètement​​​​​, les développeurs doivent appairer les AirPods avec un iPhone, connecter l'iPhone à un Mac avec un câble Lightning, lancer Xcode 14 bêta sur le Mac, naviguer dans Réglages > Développeur, et choisir Pre-Release Beta Firmware sous la section AirPods Testing. Les mises à jour ultérieures sont livrées sans fil une fois que l'option de test de préversion est activée. La cinquième bêta des AirPods est numérotée 6A5289c et apporte principalement des avantages sur la deuxième génération des AirPods Pro, voici tout ce que vont bénéficier les utilisateurs :

La mise à jour du firmware des AirPods est limitée aux développeurs, qui peuvent télécharger le logiciel à partir de la page More Downloads sur le site web des développeurs du constructeur. L'installation de la version bêta nécessite un iPhone exécutant iOS 17 , un Mac exécutant macOS Sonora, la dernière version bêta de XCode et, bien sûr,​​​​​ des AirPods compatibles.

Apple a mis en ligne hier soir une nouvelle bêta pour les AirPods 3, AirPods Pro 2 et AirPods Max. Celle-ci représente la cinquième du cycle qui a déjà commencé depuis la WWDC 2023. Avec cette bêta, les développeurs peuvent profiter sur les AirPods Pro 2 de l'audio adaptatif, du volume personnalisé, de la sensibilisation à la conversation...

