Apple publie un nouveau firmware bêta 5B5040c pour les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié hier soir une nouvelle mise à jour bêta du firmware pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 et AirPods Max.



Le nouveau firmware bêta des AirPods porte le numéro de build "5B5040c", alors que le précédent était "5A304a". Avec iOS 16, Apple a remanié le menu AirPods dans l'app Réglages avec une section dédiée à l'affichage des détails sur le firmware actuel. Sauf que cette mise à jour n’y figure pas encore.

Une seconde mise à jour sous iOS 16

La précédente mise à jour du firmware des AirPods, qui a été mise à disposition avec la version publique d'iOS 16, a ajouté la fonction "Spatial Audio personnalisé" et a amélioré la commutation automatique. Elle a également ajouté la prise en charge du codec audio LC3, de meilleure qualité.

Apple propose des mises à jour bêta pour les AirPods depuis la WWDC 22 de juin dernier, et le firmware est limité aux développeurs qui peuvent le télécharger à partir du Developer Center. L'installation de la version bêta nécessite un iPhone exécutant iOS 16, un Mac exécutant la version bêta de macOS Ventura, Xcode 14 et des AirPods compatibles. Ce sont évidemment les derniers AirPods Pro 2, mais aussi les AirPods 3, AirPods 2 et AirPods Max.

Comment installer le firmware bêta

Les développeurs doivent jumeler les AirPods avec un iPhone, connecter l'iPhone à un Mac avec un câble Lightning, lancer Xcode 14 beta sur le Mac, naviguer dans Settings > Developer, et choisir « Pre-Release Beta Firmware » sous la section « AirPods Testing ». Les mises à jour ultérieures sont diffusées par voie hertzienne une fois l'option de test de préversion activée.



Après les tests, le logiciel sera disponible pour tous les AirPods et pourrait potentiellement être lancé en même temps qu'iOS 16.1, qui est également en phase de test et qui doit être accompagné d’iPadOS 16.1 pour les iPad.