Netflix accélère le déploiement du streaming de jeux pour ses abonnés

En plus de vous divertir avec des séries, films, documentaires et TV réalité, Netflix a une nouvelle ambition : celle de vous proposer un catalogue de jeux en streaming. Après avoir mis en ligne une application "Game Controller" sur iOS et iPadOS, Netflix accélère le déploiement des jeux sur une multitude d'appareils.

Netflix veut vous divertir avec des contenus vidéos, mais aussi des jeux

Depuis quelques années, l'industrie du streaming vidéo s'est considérablement développée, avec des géants comme Netflix et Prime Video en tête. Toujours à la recherche d'innovations pour fidéliser et attirer de nouveaux utilisateurs, Netflix vient de confirmer sa volonté de poursuivre une nouvelle avancée précédemment révélée : l'introduction du streaming de jeux.



En effet, la plateforme de streaming américaine a dévoilé l'arrivée des jeux en streaming sur une gamme diversifiée d'appareils. Actuellement, un test bêta a été déployé pour une sélection d'abonnés au Canada et au Royaume-Uni, les premiers appareils à bénéficier de ce service sont les téléviseurs. Toutefois, Netflix ne compte pas s'arrêter là en procédant par la suite aux PC sous Windows et aux Mac.

Voici ce que déclare le géant du streaming dans un billet de blog :

Nous déployons un test bêta limité pour un petit nombre de membres au Canada et au Royaume-Uni sur certains téléviseurs à partir d'aujourd'hui, et sur PC et Mac via Netflix.com sur les navigateurs pris en charge au cours des prochaines semaines. Deux jeux feront partie de ce test initial : Oxenfree de Night School Studio, un studio de jeux Netflix, et Molehew's Mining Adventure, un jeu d'arcade de mines de pierres précieuses.

Concernant la jouabilité, la plateforme a tout prévu. Les joueurs pourront utiliser leurs smartphones comme manettes, permettant une intégration fluide avec les appareils de streaming. Pour ceux qui préfèrent jouer sur PC ou Mac, le clavier et la souris sont des options privilégiées pour le moment.



Avant de lancer officiellement cette nouvelle fonctionnalité, Netflix souhaite s'assurer de l'efficacité de sa technologie de streaming de jeux. De plus, l'entreprise travaille sur une manette dédiée qui sera également évaluée au cours de ces tests.

Sur quels appareils précisément ?

Parmi les dispositifs compatibles avec ce nouveau service, on retrouve Amazon Fire TV, Google TV (Chromecast), les TV LG, la Nvidia Shield TV, Roku, les Samsung Smart TV, et le Walmart ONN. Cependant, un grand absent se démarque de cette liste : l'Apple TV. En raison des politiques strictes d'Apple concernant son App Store, le géant californien ne permet pas, pour l'instant, le streaming de jeux via l'app Netflix.



Pour être présent sur tvOS, Netflix doit suivre les règles de l'App Store et donc publier chaque jeu sur la boutique d'applications, ce qui est nettement moins intéressant qu'un accès global via l'application Netflix déjà téléchargée sur une multitude d'Apple TV.



Netflix n'est pas le pionnier du streaming de jeux. Des entreprises comme Microsoft et Nvidia ont déjà des offres populaires et performantes dans ce domaine. Cependant, la démarche de Netflix est nouvelle, car c'est la première fois qu'un service de streaming toujours spécialisé dans la vidéo se lance dans le streaming de jeux.