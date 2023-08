Elon Musk a pris Napoleon comme exemple selon l’écrivain Walter Isaacson

À l’occasion de l’anniversaire de Napoleon Bonaparte qui a lieu le 15 août, l’auteur Walter Isaacson a mentionné un passage du livre « Elon Musk » qui va sortir au cours de la deuxième semaine du mois de septembre. Le célèbre auteur qui a notamment écrit la biographique de Steve Jobs affirme que le dirigeant de Tesla, Space X et de Twitter a minutieusement observé les comportements et les pratiques de Napoléon Bonaparte pour les appliquer dans sa carrière.

Napoléon Bonaparte, un exemple pour Elon Musk

Il est toujours fascinant d’apprendre d’où proviennent les idées de leadership des visionnaires de notre époque. Walter Isaacson, célèbre écrivain et biographe, nous donne un aperçu inédit des sources d’inspiration d’Elon Musk dans son prochain livre intitulé “Elon Musk”, attendu dans les librairies dans 1 mois.



Selon Isaacson, Elon Musk a puisé de nombreuses idées de leadership venant de Napoléon Bonaparte, le dirigeant militaire et empereur emblématique. Cette révélation n’est pas vraiment étonnante, car Elon Musk a toujours montré un intérêt majeur pour l’histoire militaire, Isaacson souligne même que Musk lui a parlé de sa passion pour la lecture et l’écoute d’histoires sur la Première Guerre mondiale.

Ce penchant pour l’histoire militaire ne se limite pas à une simple curiosité, Musk croit fermement que les leçons tirées de cette histoire peuvent être transposées et appliquées au monde des affaires. Il ne se contente pas de simplement croire en cette philosophie, il la met en pratique. Il est bien connu que Musk a l’habitude de se présenter tard la nuit sur les chaînes de montage de Tesla et SpaceX. Mais pourquoi cette démarche?



La réponse se trouve peut-être dans la croyance de Musk que la simple présence de Napoléon sur le champ de bataille avait un effet motivant sur ses troupes. Musk a déclaré à Isaacson avoir passé une heure sous un propulseur Starship en construction sur le site de lancement de SpaceX Boca Chica au Texas. Il a confié à l’auteur :

S'ils voient leur général sur le champ de bataille, ils seront plus motivés. J’ai appris cela en lisant des livres sur Napoleon Bonaparte.

Il est clair que la présence et le leadership d’Elon Musk sont influencés par de grands dirigeants du passé. L’approche de Musk, influencée par Napoléon, montre à quel point l’histoire peut continuer à façonner les visions modernes du leadership et de l’innovation. Le livre à venir de Walter Isaacson promet d’offrir encore plus d’aperçus sur cette fusion fascinante de l’ancien et du nouveau.



Source