iOS 17 gère la liste de courses dans l'application Rappels

Si vous testiez la bêta iOS 17 depuis début juin, vous êtes peut-être tombé sur cette nouveauté quelque peu occultée par Apple. Il s'agit de la gestion de la liste de courses, une source d'angoisse pour bien des foyers. Pour éviter d'acheter n'importe quoi de manière impulsive, de mieux manger à la maison et de ne pas devoir ressortir en catastrophe un jour sur deux avant le dîner, mieux vaut se poser quelques minutes et lister les achats à faire avant d'aller chez Carrefour, Auchan, Lidl, Intermarché, Super U ou chez le commerçant du coin. Une petite astuce qui tombe à pic avec la rentrée !

Une nouveauté intéressante !

La bonne vieille liste dans l'application Notes est dépassée, place à l'application Rappels. Avec iOS 17, Rappels est plus performante que jamais en ce qui concerne les listes de courses et elle pourrait véritablement changer la vie de nombreuses personnes, surtout en complément de la recherche visuelle, qui peut désormais fonctionner pour les aliments, la lessive, etc.



En fait, l'application Rappels d'iOS 17 vous permet d'ajouter des aliments et de les trier automatiquement en fonction de leur type et donc, par la suite, de leur emplacement dans l'épicerie ou le supermarché. Plus besoin de repasser dix fois dans le même rayon, c'est un gain de temps indéniable. De plus, vous pouvez partager la liste avec votre femme, mari ou autre, ce qui est d'un confort !

Si jamais vous n'avez pas la possibilité de choisir un type de liste au moment de la création de cette dernière, revenez à l'accueil de l'application et cherchez le bouton "mettre à jour".

Les Listes de courses classent automatiquement les éléments en catégories qui facilitent les achats. Modifiez la façon dont ils sont regroupés, et la liste retient vos préférences.

Comme pour tous les rappels, il est possible d'ajouter un drapeau à côté d'un élément, de préciser une date pour être prévenu à temps, de cocher ce qui a été fait, etc.



Voilà qui devrait plaire aux utilisateurs, un peu moins aux applications tierces qui se sont fait "sherlocked" par Apple, une fois de plus. Things par exemple, proposait la même approche. Il sera difficile pour ces services de résister face à une fonctionnalité si accessible et préinstallée sur les millions d'iPhone, d'iPad et de Mac. Oui, la liste de course est également au programme d'iPadOS 17 et de macOS 14 Sonoma.



iOS 17 devrait être lancé en version finale peu après l'événement iPhone 15 d'Apple, le 12 septembre. On table sur une sortie autour du 20 septembre.