Free Mobile fait mieux que SFR sur les sites couverts en 4G

Free Mobile a souvent été critiqué pour son réseau mobile moins performant que ses concurrents, à la fois sur la couverture, mais aussi sur les débits descendants et montants. Après plus de 10 ans d’activité, le réseau Free Mobile a complètement changé et ça se constate (une fois de plus) avec cette statistique qui va probablement faire beaucoup de bruit.

Free Mobile devant SFR pour la 4G

Les données récentes publiées par l’Arcep révèlent que Free Mobile a surpassé SFR en termes de sites 4G commercialement actifs. Une course serrée, mais qui montre une évolution constante dans le paysage de la télécommunication en France.



À la fin du mois de juin 2023, Free Mobile détenait un total de 24 697 antennes 4G, dépassant de peu SFR qui en avait 24 663. Pendant ce temps, Bouygues Telecom, avec 25 568 antennes, s’est positionné solidement à la deuxième place, tandis qu’Orange continue de dominer le marché avec un impressionnant 29 835 antennes 4G.

En septembre, l’ANFR avait indiqué que SFR possédait 380 antennes 4G de plus que Free Mobile. Il s’agit là du nombre d’antennes “prêtes techniquement” qui, contrairement aux chiffres de l’Arcep, ne reflètent pas les antennes ouvertes aux abonnés. La distinction est essentielle, l’Arcep se concentrant sur le dénombrement des antennes réellement accessibles pour le public.

Quelle couverture pour les routes et le réseau ferré ?

Concernant la couverture des voies de transport, Free Mobile couvre 99,3% des principales routes. En comparaison, Bouygues Telecom, Orange et SFR assurent respectivement une couverture de 99,9%, 99,8% et 99,8%. Sur le réseau ferré, notamment les lignes de train régionales, Free Mobile offre une couverture de 97,7% des rails. Orange, en tant que leader, assure une couverture de 99,3%.

Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.