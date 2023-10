Emirates renouvelle son investissement dans les produits Apple pour ses salariés

Il y a plus d'un an, la compagnie aérienne Emirates faisait la Une des médias tech pour avoir acheté une très grande quantité d'iPhone et d'iPad pour ses pilotes, co-pilotes et autres membres d'équipage. Face au succès de cette première expérience, Emirates vient d'annoncer son intention de poursuivre ses achats dans les produits Apple.

Emirates renouvelle sa confiance envers Apple

Emirates a récemment déclaré, dans un communiqué de presse, sa volonté de fournir davantage d'iPhone et d'iPad à ses équipes à bord des vols commerciaux. L'objectif de cette démarche est de permettre à ses salariés de mieux communiquer entre eux et avec les différentes applications internes à Emirates. Visiblement, la performance et la fiabilité des appareils et de l'écosystème Apple a plu aux dirigeants d'Emirates qui ont décidé d'augmenter considérablement les dépenses pour les achats d'iPhone et d'iPad.



La compagnie aérienne souhaite adopter une stratégie du "One Device" qui consiste à fournir un iPhone 13 et un iPad Air configuré avec des applications personnalisées Emirates pour améliorer l'expérience des passagers à bord et le quotidien des membres de l'équipage.

Emirates rappelle que 32 millions d'AED (soit environ 8,2 millions d'euros) ont été dépensés il y a plus d'un an, la distribution des produits Apple a d'ailleurs bien avancé dans les différents effectifs à travers le monde.

La compagnie aérienne assure que 7000 membres d'équipages Emirates sur 450 vols quotidiens utilisent déjà l'iPhone lors des vols. Emirates va ajouter à la liste 5 000 personnes supplémentaires dans la distribution des iPhone et iPad, ce qui signifie qu'il s'agira d'une deuxième très grosse commande pour Emirates. On imagine que vu la quantité d'iPhone 13 et d'iPad Air commandés, la compagnie aérienne a dû profiter d'une belle remise de la part du géant californien !

Emirate explique comment l'expérience à bord s'est améliorée grâce aux produits Apple

Dans son communiqué de presse, la compagnie aérienne explique qu'elle a rapidement compris que les applications internes sur un iPhone peuvent faciliter la vie de ses membres à bords des avions commerciaux.

Les applications sur mesure comprennent une application pour améliorer le processus de prise de commandes de repas en classe affaires en classe affaires, assurant un service rapide et précis et permettant au personnel de cabine de voir le profil de chaque passager et le statut Skywards. Une autre application garantit que le personnel de cabine peut accéder aux informations de liste et de vol à jour, voir les changements de sièges et les surclassements, et un aperçu des membres du personnel de cabine qui est à bord. En fournissant une vue à 360 degrés des passagers, le personnel de cabine d'Emirates peut accéder à des informations critiques en temps réel et est équipé des outils dont il a besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes, personnalisant l'expérience de chaque client à un degré sans précédent, fournissant même des informations telles que les préférences en matière de repas et de boissons et les tailles de vêtements de détente à bord - s'ils sont utilisés sur les vols précédents.

Pourquoi Apple et pas une autre marque ?

La réponse est simple, après de longues réunions, Emirates en a conclu que l'iPhone et l'iPad étaient les meilleurs produits pour la charge rapide, la durée de vie prolongée de la batterie, le design léger et facile à transporter ou encore la qualité de la finition des produits Apple.



Tout ce que demande la compagnie aérienne à Apple, c'est que l'investissement de plusieurs millions d'AED dure le plus longtemps possible et qu'il n'y est pas besoin de renouveler tous les 2 ou 3 ans les iPhone et iPad achetés en masse.

