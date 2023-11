La NASA lance une app pour voir la Station Spatiale Internationale

Cette semaine, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a lancé une nouvelle application qui permet de repérer plus facilement que jamais la Station spatiale internationale (ISS) dans le ciel. La NASA gère depuis longtemps le site web Spot the Station, mais sa nouvelle application, disponible sur iOS et Android, offre des fonctions de réalité augmentée et une interface pratique pour en savoir plus sur le laboratoire en orbite.

Découvrez l'application Spot the Station de la NASA

La Station spatiale internationale est plus visible tôt le matin ou le soir, lorsque le soleil n'est pas levé mais que sa lumière frappe encore la station en orbite et s'y reflète. L'application indique quand la station sera au-dessus de votre position au moment optimal pour qu'elle brille le plus, en précisant la durée de son apparition dans le ciel, sa hauteur et la direction de son déplacement.

Pour quiconque a déjà contemplé le ciel nocturne en s'interrogeant sur les mystères de l'univers, le passage de la Station spatiale internationale peut être un moment d'émerveillement. L'application mobile Spot the Station est conçue pour avertir les utilisateurs lorsque la station spatiale est visible au-dessus de leur tête. Elle vise à élargir l'accès et la sensibilisation à la station et à la NASA dans le monde entier, en donnant aux utilisateurs l'occasion d'expérimenter directement l'émerveillement de la station spatiale. Le fait que des êtres humains vivent et travaillent dans ce minuscule point, en orbite autour de la Terre à la vitesse stupéfiante de 17 500 miles à l'heure, est à couper le souffle.

Robyn Gatens, directrice de la Station spatiale internationale au siège de la NASA à Washington, a déclaré :

Même après 23 ans de présence humaine continue à bord de la Station spatiale internationale, il est incroyablement excitant de voir la station lorsqu'on la regarde au bon moment. Le laboratoire orbital qui continue de fournir tant d'avantages uniques et tangibles à l'humanité n'est vraiment pas si loin de nous.

L'écran principal de l'application comprend un compte à rebours jusqu'à la prochaine observation possible, ainsi qu'un globe et une carte de la position actuelle de l'ISS. Bien évidemment, vous pouvez également activer les notifications pour ne jamais manquer un passage au-dessus de votre tête.



Le deuxième écran est probablement le plus utile, car il offre une vue en réalité augmentée pour vous aider à trouver la station dans le ciel.



La vue des ressources est liée à la vaste collection d'écrits de la NASA disponible sur NASA.gov. Elle reprend les dernières nouvelles concernant les activités de l'équipage de la station spatiale, propose des lectures supplémentaires sur l'ISS, son équipage et son histoire de coopération internationale, et fournit une fiche d'information générale sur l'ISS.

Alors que des applications comme AR Night Sky ou SkyView proposent depuis longtemps des fonctions de réalité augmentée pour explorer le ciel nocturne (y compris les planètes, les étoiles et les constellations), l'application "Spot the Station" de la NASA est une option officielle totalement gratuite et sans publicité, également sur Android. De quoi s'amuser quand les nuages se seront dissipés...

Télécharger l'app gratuite Spot the Station