Encore un émulateur de Mac System 7 de 1991 à tester sur le web

Si vous aimez l'émulation en général et les anciens systèmes d'exploitation Mac en particulier, voici une nouvelle solution à tester directement dans le navigateur. Comme l'an passé (consultez l'émulateur macOS 8), un développeur propose de redécouvrir Mac System 7, le logiciel qui équipait le Macintosh à partir de 1991.

Un ancien MacOS à tester dans un navigateur

System 7 a été le premier système pour ordinateur Apple à être renommé Mac OS, la version 7.6 étant rebaptisée Mac OS 7. Ce système d'appellation a ensuite évolué vers Mac OS X, puis vers le macOS que l'on connait aujourd'hui.



Il s'agit du système d'exploitation Mac le plus ancien, lancé en 1991 et finalement remplacé par Mac OS 8 en 1997.

Le système 7 a été rendu célèbre par le passage des processeurs de la série 68000 de Motorola au PowerPC d'IBM (déjà une transition à l'époque), et bien qu'il ait introduit un grand nombre de nouvelles fonctionnalités bienvenues, son introduction a été controversée. C'était la première version qui ne pouvait plus être exécutée sur les anciens modèles de Macintosh à disquette, et elle utilisait également beaucoup de mémoire vive, ce qui posait des problèmes à certains modèles à disque dur.



Pour ne pas l'oublier, le développeur Leonardo Russo a créé un émulateur System 7.0.1 basé sur le web, à partir de l'émulateur open-source Mini vMac (déjà vu pour jouer aux anciens titres comme Shufflepuck).



Lorsque vous visitez le site web, il télécharge une image disque de 6 Mo en local, puis lance un Macintosh virtuel fonctionnant sur une machine de 1991. La machine comprend les applications standard, c'est-à-dire pas grande chose par rapport à macOS Sonoma. L'émulateur est évidemment gratuit et open-source.