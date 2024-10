Le comparateur de fichiers Kaleidoscope passe à la version 5 sur Mac

Après avoir ajouté la coloration syntaxique, de nouvelles options de fusion et le filtrage de texte dans sa version 4, Kaleidoscope passe à la version 5. Cette mise à jour apporte une intégration poussée avec les dépôts Git.



Les nouveautés de Kaleidoscope 5

Kaléidoscope 5 affiche désormais les dépôts Git pour tous les fichiers à l'intérieur d'un répertoire de travail avec lequel vous avez déjà travaillé dans l'application.

Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter Kaléidoscope 5 ! Cette mise à jour représente une nouvelle étape importante pour nous, et nous pensons qu'il en sera de même pour vous. Alors que nous avions commencé à intégrer Git au cours des dernières versions, Kaléidoscope 5 atteint un niveau supérieur, vous permettant de fouiller dans l'historique de vos projets de codage comme jamais auparavant.

Concrètement, les utilisateurs peuvent comparer les branches, les tags ou les commits directement depuis Kaleidoscope. Mieux, des préréglages sont disponibles pour les comparaisons les plus courantes, afin que les développeurs puissent mieux comprendre les changements et "merger" le plus facilement possible, même en cas de conflit. Le tout s'intègre parfaitement dans les gestionnaires Git populaires comme Tower, GitFox, Fork, GitKraken, Sourcetree, GitHub Desktop ou encore Sublime Merge.

Christopher Atlan, PDG de Leitmotif, a déclaré :

Git est incontestablement devenu la norme de facto en matière de contrôle de version. L'intégration plus poussée de Kaléidoscope avec Git améliore l'efficacité et la précision de la gestion des modifications entre plusieurs contributeurs. Cette intégration est essentielle pour rationaliser les flux de travail.

Au-delà d'une interface toujours plus ergonomique, Kaléidoscope introduit également un nouveau programme de parrainage pour motiver les utilisateurs à inviter leurs amis à essayer l'application. Grâce à ce nouveau programme, les utilisateurs de Kaléidoscope 5 peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 30 dollars sur leur abonnement annuel lorsqu'un ami s'abonne. Ces derniers auront droit à une réduction de 10 $.



Voici la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour :

Les dépôts Git sont une nouvelle partie importante de Kaleidoscope.

Ouvrez les comparaisons Git courantes comme Working Copy Changes ou Recent Changes d'un double clic.

Comparez n'importe quelle branche, balise ou commit à partir de Kaleidoscope.

Rouvrir les comparaisons Git récemment utilisées à partir d'autres applications et d'outils de ligne de commande Git.

Ouvrir l'historique d'un fichier à partir d'un jeu de modifications.

Afficher l'ensemble du jeu de modifications d'un commit de l'historique des fichiers.

Pour mémoire, l'abonnement à Kaléidoscope 5 coûte 14 $ par mois ou 96 $ par an (avec une remise). Depuis la version 4, il n'est plus possible d'acheter le logiciel en une seule fois, ce qui est dommage. Cela fait cher le comparateur de fichiers, d'autant que FileMerge est installé nativement dans macOS.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de Kaleidoscope.