Le comparateur de fichiers Kaleidoscope 4 passe à l'abonnement

L'outil de comparaison de fichiers "Kaleidoscope" a récemment bénéficié d'une mise à jour majeure, passant à la version 4.0. Cette application Mac permet aux utilisateurs de comparer facilement les différences entre les fichiers et les dossiers, ce qui est particulièrement utile pour les développeurs. La nouvelle version apporte plusieurs fonctionnalités améliorées, notamment la coloration syntaxique, de nouvelles options de fusion et le filtrage de texte. En revanche, elle n'est pas disponible via l'App Store. Découvrez pourquoi.

Les nouveautés de Kaleidoscope 4

Parmi les nouveautés de Kaleidoscope 4, on trouve "Kaleidoscope Prism" qui permet de lancer une nouvelle comparaison d'un simple clic dans la barre de menu de macOS, même si l'application n'est pas ouverte. Un ajout tout simplement génial pour les développeurs mobile, web et autre.



L'autre ajout majeur n'est autre que la coloration syntaxique qui facilite l'examen des différences, tandis que les options de filtrage du texte permettent de masquer les données non essentielles dans une comparaison, comme les horodatages, les adresses d'objets et les identificateurs uniques.

La version 4 de Kaleidoscope permet également de transformer une comparaison en un document de fusion éditable en ligne. Les développeurs Python bénéficieront de l'intégration du débogueur, et les métadonnées telles que le type de fichier, la taille, les dates et l'encodage sont désormais incluses dans les propriétés du fichier.



En outre, une nouvelle fenêtre d'accueil a été ajoutée pour faciliter la création de nouvelles comparaisons ou la recherche de comparaisons récentes.

Le prix de Kaleidoscope 4

Passons aux choses qui fâchent. L'éditeur Leitmotif a changé de braquet et propose désormais Kaleidoscope 4 par abonnement. Les prix commencent à 8 $ par mois si vous souscrivez pour un an, avec une réduction de 50 % sur la première année pour les clients existants souhaitant passer à un niveau supérieur. Sinon, c'est 14 $ par mois. C'est très certainement pour ne pas payer la commission de 30 % que la société ne passe plus par l'App Store.



Le PDG de Leitmotif, Christopher Atlan, a déclaré :

Nous utilisons Kaleidoscope pour effectuer notre travail, donc nous nous engageons à l'améliorer en continu. L'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la coloration syntaxique et les filtres de texte facilite et rend notre propre travail plus agréable.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site web de Kaleidoscope.



Si vous n'aimez pas le "tout abonnement" qui pullule sur l'App Store, sachez que la version 3 est toujours accessible sur le Mac App Store, moyennant 100 euros.

Télécharger Kaleidoscope 3 à 99,99 €